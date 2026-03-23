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PHED का अब बिलिंग सिस्टम होगा सेंट्रलाइज, 1 अप्रैल से हर महीने समय पर आएगा पानी का बिल

Rajasthan News: राजस्थान में 1 अप्रैल से PHED का सेंट्रलाइज्ड बिलिंग पोर्टल शुरू होगा. अब पूरे प्रदेश के लिए एक ही सॉफ्टवेयर से पानी के बिल जनरेट होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिलेंगे और डेटा संबंधी गड़बड़ियां दूर होंगी.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 23, 2026, 02:46 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 02:46 PM IST

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PHED का अब बिलिंग सिस्टम होगा सेंट्रलाइज, 1 अप्रैल से हर महीने समय पर आएगा पानी का बिल

PHED Billing Portal Jaipur: राजस्थान के पेयजल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. जलदाय विभाग (PHED) वर्षों से चले आ रहे गड़बड़ाए हुए बिलिंग सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रहा है. अब पूरे प्रदेश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग इंजन काम करेगा, जिससे न केवल बिल समय पर आएंगे, बल्कि डेटा में होने वाली गलतियों पर भी लगाम लगेगी.

कैसे काम करेगा नया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम?
वर्तमान में हर जिले में अलग-अलग सॉफ्टवेयर और एजेंसियों के जरिए बिल जनरेट होते हैं, जिससे डेटा मैनेजमेंट में भारी दिक्कत आती है. बता दें कि अब पूरे प्रदेश का डेटा एक ही मास्टर सॉफ्टवेयर से अपडेट होगा. जिलों की एजेंसियों का काम सिर्फ बिल छापना और बांटना रह जाएगा. चीफ इंजीनियर (तकनीकी) संदीप शर्मा ने सभी अधीक्षण अभियंताओं से उपभोक्ता प्रोफाइल और बिलिंग डेटा मांग लिया है. यह नया पोर्टल 1 अप्रैल 2026 से सक्रिय हो जाएगा. अगले 2-3 महीनों में इसे 'जल मित्र' पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा.

उपभोक्ताओं और विभाग को क्या होंगे फायदे?
बता दें कि अभी कई इलाकों में 6-6 महीने तक बिल नहीं आते. नए सिस्टम से हर महीने नियमित बिलिंग सुनिश्चित होगी. हर जिले के लिए अलग सॉफ्टवेयर का भारी भरकम खर्च खत्म होगा. सेंट्रलाइज्ड एजेंसी ही सॉफ्टवेयर मुहैया कराएगी. उपभोक्ता इसी पोर्टल के जरिए सीधे अपने बिल चेक कर सकेंगे और भुगतान भी कर पाएंगे. उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा आसान होगा क्योंकि सारा रिकॉर्ड एक ही जगह उपलब्ध होगा.

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