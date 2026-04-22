/राजस्थान में 22 अप्रैल को पेयजल सप्लाई होगी बंद, जानें मामला

Rajasthan News: आज यानी 22 अप्रैल से प्रदेश में पेयजल सप्लाई बंद होगी. PHED कॉन्ट्रेक्टर्स का दावा है कि दो घंटे सप्लाई बंद होगी. शाम को दो घंटे पंप हाउस बंद करेंगे. उनका आरोप है कि 33 महीने से 3500 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण पेयजल सप्लाई और प्रोजेक्ट्स बंद करने की चेतावनी दी है.

25 अप्रैल से संपूर्ण सप्लाई बंद की चेतावनी

राजस्थान की भीषण गर्मी में आज से पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है. PHED कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ने कहा कि आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक पंप हाउस बंद कर पेयजल सप्लाई रोकी जाएगी. 23 अप्रैल को 3 घंटे, 24 अप्रैल को 4 घंटे, 25 को संपूर्ण पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है.

कॉन्ट्रेक्टर्स का आरोप है कि 33 महीने से उन्हें जल जीवन मिशन का 3500 करोड़ का भुगतान नहीं मिला, जिस कारण से प्रोजेक्ट्स चलाना मुश्किल हो गया है. धीरे-धीरे प्रोजेक्ट्स खुद ही बंद हो रहे है. बिना बजट के लेबर को मजदूरी नहीं दे पा रहे है. पैमेंट रुकने से करीब 3 हजार कॉन्ट्रेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, जिससे करीब 10 हजार लोगों पर असर दिखाई दे रहा है.

JJM में घोटालों की वजह से रुका पैमेंट

राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में करोड़ों के घोटाले हुए. इसी कारण केंद्र सरकार ने पैमेंट रोका. केंद्र ने साफ किया था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक केंद्र से बजट जारी नहीं होगा. इसके बाद सरकार की जल जीवन मिशन की कार्रवाई चल रही है. कॉन्ट्रेक्टर्स का कहना है कि जिसने घोटाला किया. उसके खिलाफ एक्शन लें लेकिन जो इस घोटाले में शामिल नहीं, उसका भुगतान किया जाए.

ये प्रोजेक्ट्स 2 घंटे के लिए बंद

प्रदेश में पेयजल सप्लाई से जुड़े मुख्य प्रोजेक्ट बंद करने लिए जिम्मेदार कंपनियों ने प्रमुख सचिव हेमंत गेरा और संबंधित इंजीनियर्स को मेल कर दिए है, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिलों की लाइफ लाइन बीसलपुर प्रोजेक्ट,जोधपुर और पाली की आरजीएलसी योजना,कोटा का 130 एमएलडी फिल्टर प्लांट,नागौर टीएम 1,2,भीलवाडा,शाहपुरा की पेयजल सप्लाई बंद करने के लिए पत्र लिखा है.

ऐसे में यदि दो घंटे सप्लाई बंद रही पेयजल सप्लाई पर इसका असर दिखेगा. बताया जा रहा है. वीसी के जरिए केंद्र के अफसरों के PHED अधिकारियों की चर्चा हुई है. आज फिर से कॉन्ट्रेक्टर यूनियन की वार्ता होगी. बताया जा रहा है पीएचईडी मंत्री आज वार्ता के लिए बुला सकते है.