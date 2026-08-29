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राजस्थान PHED में फिर गहराया बजट संकट, JJM के 2500 करोड़ का भुगतान अटका, फिर से आंदोलन की राह पर संवेदक

Rajasthan PHED Payment Crisis: राजस्थान में JJM के तहत संवेदकों का करीब 2500 करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है. भुगतान में देरी से जलदाय विभाग के करीब 3000 संवेदक और 10 लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं. संवेदक संघर्ष समिति ने PHED प्रशासन को पत्र लिखकर जल्द भुगतान जारी करने की मांग की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 29, 2026, 01:45 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 01:45 PM IST
राजस्थान PHED में फिर गहराया बजट संकट, JJM के 2500 करोड़ का भुगतान अटका, फिर से आंदोलन की राह पर संवेदक
Image Credit: Rajasthan PHED Payment Crisis

Rajasthan PHED Payment Crisis: राजस्थान में PHED में फिर से बजट संकट गहरा गया है. जल जीवन मिशन में फिर से करोड़ों का भुगतान अटका हुआ है, जिसके बाद फिर से संवेदक आंदोलन की राह पर हैं. अबकी बार फिर से संवेदकों ने पीएचईडी को पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है. जल्द ही पानी वाले महकमे में संवेदक आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं.

दो बार हो चुका समझौता

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राजस्थान में एक बार फिर से जलदाय विभाग के संवेदक आंदोलन की राह पर हैं. इसकी वजह संवेदकों का अटका हुआ पेमेंट है. संवेदकों ने एक बार फिर जलदाय प्रशासन को चिट्टी लिखकर चेतावनी दी है. यूनियन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने PHED को पत्र लिखकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति प्रभावित होती है, तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होंगे. ठेकेदारों द्वारा लगातार कार्य का प्रयास किया जा रहा है. भुगतान ना मिलने से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं. इससे पहले भी संवदेकों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी. संघर्ष समिति से दो बार समझौता हो चुका है, लेकिन अब समय पर भुगतान नहीं मिलने पर संघर्ष समिति सितंबर में फिर से आंदोलन कर सकती है.

10 लाख श्रमिक प्रभावित

पीएचईडी से हुए समझौते के बाद बडे़ और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए 1 हजार करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन 2500 करोड़ अभी भी जारी नहीं किए, जिसके बाद ठेकेदार फिर से आंदोलन की राह पर हैं. 3 साल से जेजेएम में पेमेंट अटका हुआ था. समय पर बजट नहीं मिलने से 3 हजार कॉन्ट्रैक्टर्स के 10 लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं. बजट को लेकर एसोसिएशन ने मंत्री, प्रमुख सचिव और जेजेएम एमडी से गुहार लगाई है. जल्द बजट जारी किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट्स और पेयजल आपूर्ति प्रभावित ना हो.

JJM में घोटालों की वजह से रुका पेमेंट

राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में करोड़ों के घोटाले हुए. इसी कारण केंद्र सरकार ने पेमेंट रोका. केंद्र ने साफ किया था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक केंद्र से बजट जारी नहीं होगा. इसके बाद सरकार की जल जीवन मिशन की कार्रवाई चल रही है. कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि जिसने घोटाला किया, उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जो इस घोटाले में शामिल नहीं है, उसका भुगतान किया जाए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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