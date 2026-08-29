Rajasthan PHED Payment Crisis: राजस्थान में PHED में फिर से बजट संकट गहरा गया है. जल जीवन मिशन में फिर से करोड़ों का भुगतान अटका हुआ है, जिसके बाद फिर से संवेदक आंदोलन की राह पर हैं. अबकी बार फिर से संवेदकों ने पीएचईडी को पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है. जल्द ही पानी वाले महकमे में संवेदक आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं.

दो बार हो चुका समझौता

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राजस्थान में एक बार फिर से जलदाय विभाग के संवेदक आंदोलन की राह पर हैं. इसकी वजह संवेदकों का अटका हुआ पेमेंट है. संवेदकों ने एक बार फिर जलदाय प्रशासन को चिट्टी लिखकर चेतावनी दी है. यूनियन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने PHED को पत्र लिखकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति प्रभावित होती है, तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होंगे. ठेकेदारों द्वारा लगातार कार्य का प्रयास किया जा रहा है. भुगतान ना मिलने से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं. इससे पहले भी संवदेकों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी. संघर्ष समिति से दो बार समझौता हो चुका है, लेकिन अब समय पर भुगतान नहीं मिलने पर संघर्ष समिति सितंबर में फिर से आंदोलन कर सकती है.

10 लाख श्रमिक प्रभावित

पीएचईडी से हुए समझौते के बाद बडे़ और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए 1 हजार करोड़ का भुगतान किया था, लेकिन 2500 करोड़ अभी भी जारी नहीं किए, जिसके बाद ठेकेदार फिर से आंदोलन की राह पर हैं. 3 साल से जेजेएम में पेमेंट अटका हुआ था. समय पर बजट नहीं मिलने से 3 हजार कॉन्ट्रैक्टर्स के 10 लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं. बजट को लेकर एसोसिएशन ने मंत्री, प्रमुख सचिव और जेजेएम एमडी से गुहार लगाई है. जल्द बजट जारी किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट्स और पेयजल आपूर्ति प्रभावित ना हो.

JJM में घोटालों की वजह से रुका पेमेंट

राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में करोड़ों के घोटाले हुए. इसी कारण केंद्र सरकार ने पेमेंट रोका. केंद्र ने साफ किया था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक केंद्र से बजट जारी नहीं होगा. इसके बाद सरकार की जल जीवन मिशन की कार्रवाई चल रही है. कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि जिसने घोटाला किया, उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जो इस घोटाले में शामिल नहीं है, उसका भुगतान किया जाए.