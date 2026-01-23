PHED में बड़ा फेरबदल: JJM के चीफ इंजीनियर बदले, घोटालों की जांच के बीच भवानी सिंह शेखावत को कमान

Jaipur News: राजस्थान के जलदाय विभाग (PHED) में आज एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. विभाग की सबसे 'हॉट सीट' माने जाने वाले जल जीवन मिशन (JJM) के चीफ इंजीनियर को बदल दिया गया है. मिशन में चल रही घोटालों की जांच और एसआईटी (SIT) की सक्रियता के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.

अजय सिंह राठौड़ की विदाई, शेखावत नए 'चीफ'

पिछले करीब डेढ़ साल से जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर का अतिरिक्त कार्यभार अजय सिंह राठौड़ संभाल रहे थे. अब सरकार ने अलवर के एडिशनल चीफ इंजीनियर भवानी सिंह शेखावत को जेजेएम के चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी सौंपी है. हालांकि, इस बार भी यह पद पूर्णकालिक न होकर 'अतिरिक्त चार्ज' के रूप में ही दिया गया है.

चार्जशीट और तालमेल का बड़ा 'चैलेंज'

नए चीफ इंजीनियर के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभाग के भीतर चल रहे चार्जशीट विवाद को सुलझाना है.पिछले डेढ़ साल में घोटाले से जुड़े 140 अफसरों को अब तक चार्जशीट नहीं थमाई जा सकी है. अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा और चीफ इंजीनियर दफ्तर के बीच तालमेल की कमी के चलते कई बार फाइलें संशोधन के लिए लौटाई गईं. अब शेखावत को प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी.

ACB और SIT की रडार पर JJM

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित SIT इस घोटाले में अब तक 5 गिरफ्तारियां कर चुकी है. एसआईटी ने पूर्व चीफ इंजीनियर सहित कई अधिकारियों से दस्तावेज तलब किए हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भी इस मामले में सक्रिय है और जल्द ही कई बड़े नामों से पूछताछ की जा सकती है.

अधूरा मिशन और बजट का संकट

भवानी सिंह शेखावत के लिए यह कांटों भरा ताज साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा. घोटाले के दोषियों को सजा दिलाना और जांच में सहयोग करना.राजस्थान के करीब 42 फीसदी घरों तक अभी भी पीने का पानी पहुँचाना बाकी है. बजट की कमी और पुराने ठेकों में अनियमितताओं के बीच इस मिशन की रफ्तार बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगी.

