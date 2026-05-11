/राजस्थान में पानी को लेकर बड़ा अलर्ट, अब छुट्टी वाले दिन भी मैदान में उतरेंगे PHED के इंजीनियर्स

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Rajasthan News: राजस्थान में बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए जलदाय विभाग ने 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. अब PHED के इंजीनियर्स हर शनिवार उन इलाकों का दौरा करेंगे, जहां पानी की सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं.
Rajasthan News: राजस्थान में पेयजल प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए अब जलदाय विभाग के इंजीनियर्स को छुट्टी के दिन फील्ड में उतरना होगा. हर शनिवार को वहां जाना होगा, जहां पेयजल प्रबंधन को लेकर शिकायतें सामने आ रही है. क्यों गर्मी बढ़ने के बाद राजस्थान में पानी की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. आखिरकार मई और जून की गर्मी में कैसे पानी का प्रबंधन होगा.
मई जून में पानी की डिमांड और बढ़ेगी
राजस्थान में मई और जून की भीषण गर्मी से लडने के लिए पेयजल प्रबंधन पर सरकार का पूरा फोकस है. प्रदेशभर में जलदाय विभाग के इंजीनियर्स को हर शनिवार ग्राउंड जीरों पर उतरना होगा, जहां पेयजल को लेकर शिकायत सामने आ रही है.
PHED का ये स्पेशल अभियान 30 जून तक चलेगा. जेईएन और एईएन की टीम गठित कर उन क्षेत्रों में जाना होगा, जहां पानी की शिकायते मिले रही हैं. उन शिकायतों को तुरंत एक्शन लेना होगा, ताकि पेयजल को लेकर आम जनता को समस्याएं ना आए. प्रमुख सचिव हेमंत गेरा के निर्देश के बाद चीफ इंजीनियर ग्रामीण सुरेंद्र शर्मा ने सभी एडिशनल चीफ इंजीनियर को आदेश जारी किए.
इन जगहों का दौरा करेंगे इंजीनियर्स
पहला- वे क्षेत्र जहां संपर्क शिकायतों की संख्या सबसे अधिक है.
दूसरा- वे क्षेत्र जहां संपर्क पोर्टल पर असंतोष के मामलों की संख्या सबसे अधिक लंबित है.
तीसरा- वे स्थान जिनके बारे में पिछले 7 दिनों में मीडिया में खबर प्रसारित हुए है,जहां के मुद्दे अभी तक अनसुलझे हैं.
अभियान की रिपोर्ट भेजनी होगी
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गांवों में हैडपंप चैक किए गए थे, जिसमें जिला कलक्टर्स से लेकर पीएचईडी के तमाम इंजीनियर्स ने फील्ड में ग्राउंड जीरों की सच्चाई जानी थी, जिसमें गांवों में 22730 हैंडपंपों में से 22337 हैण्डपम्प ठीक किए गए और शेष 393 ठीक किए जा रहे है. गर्मियों में इस स्पेशल अभियान में ACE,SE और एक्सईएन को मॉनिटरिंग कर उसी दिन निर्धारित प्रारूप में जिलेवार रिपोर्ट भेजनी होगी.
बढ़ रही पानी की डिमांड
प्रदेश में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता चला जा रहा है, वैसे-वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है इसलिए जलदाय विभाग पूरी तरह से गंभीर है. आम जनता को शुद्ध और समुचित पेय जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय और प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष संचालित है.
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