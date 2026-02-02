Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में पेयजल बिलिंग सिस्टम फेल, 2 साल में ₹818 करोड़ बकाया, जयपुर में सबसे बुरा हाल

Rajasthan News: राजस्थान में बिलिंग सिस्टम की विफलता से ₹818 करोड़ का जल राजस्व बकाया है. जयपुर में सबसे अधिक ₹322 करोड़ अटके हैं. 6 महीने की देरी से बिल मिलने और पेनल्टी लगने से उपभोक्ताओं में भारी रोष है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chauhan
Published: Feb 02, 2026, 02:06 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 02:06 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति

राजस्थान पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू! इतने चरणों में होगी वोटिंग
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू! इतने चरणों में होगी वोटिंग

Gold price Today: राजस्थान में क्रैश हुए गोल्ड के दाम, भयकर गिरावट के बाद यहां आकर गिरे भाव, जानें 10 ग्राम सोने का प्राइस
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Gold price Today: राजस्थान में क्रैश हुए गोल्ड के दाम, भयकर गिरावट के बाद यहां आकर गिरे भाव, जानें 10 ग्राम सोने का प्राइस

Silver Price Today: राजस्थान में मुंह केबल गिरी चांदी, धड़ाम होने के बाद इतने में मिल रही 1 किलो Silver
7 Photos
Silver Price Today

Silver Price Today: राजस्थान में मुंह केबल गिरी चांदी, धड़ाम होने के बाद इतने में मिल रही 1 किलो Silver

राजस्थान में पेयजल बिलिंग सिस्टम फेल, 2 साल में ₹818 करोड़ बकाया, जयपुर में सबसे बुरा हाल

Rajasthan PHED Billing Scam: राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) की बिलिंग प्रणाली खुद 'प्यास' से जूझ रही है. राज्य में पेयजल बिलिंग और राजस्व वसूली का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में उपभोक्ताओं पर 818 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बकाया जमा हो गया है. आलम यह है कि न तो वक्त पर बिल बांटे जा रहे हैं और न ही राजस्व की वसूली हो पा रही है.

बकाया का गणित: वसूली में 50% की गिरावट
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में कुल 1,800 करोड़ रुपये के बिल जारी होने थे, लेकिन विभाग केवल 980 करोड़ रुपये ही वसूल पाया है. यानी करीब 50 प्रतिशत राजस्व अब भी सरकारी खजाने से बाहर है.

  • वर्ष 2024: 554 करोड़ की वसूली हुई, जबकि 307 करोड़ बकाया रह गए.
  • वर्ष 2025: वसूली घटकर 426 करोड़ रह गई और बकाया बढ़कर 511 करोड़ तक जा पहुंचा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजधानी में सबसे बड़ी लापरवाही
राजस्व वसूली में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन राजधानी जयपुर का रहा है, जहां अकेले 322 करोड़ रुपये के बिल बकाया हैं.

  • नॉर्थ सर्किल (सुरेंद्र राठौड़): यहां सबसे ज्यादा लापरवाही दिखी है, जहां 186 करोड़ का भुगतान अटका है. इसमें नॉर्थ-2 में सर्वाधिक 68 करोड़ बकाया हैं.
  • साउथ सर्किल (अनिल शर्मा): यहां बकाया का आंकड़ा 135 करोड़ रुपये है.

6 महीने में बिल, फिर पेनल्टी क्यों?
फील्ड इंजीनियर्स और बिलिंग कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उन्हें 6-6 महीने तक बिल नहीं मिलते. जब बिल आता है, तो वह इतनी बड़ी राशि का होता है कि उसे एक साथ चुकाना मुश्किल हो जाता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग की देरी के बावजूद बिलों पर पेनल्टी (जुर्माना) थौंपी जा रही है, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है.

मंत्री की सख्ती और राहत की मांग
PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए इंजीनियर्स को वसूली के लिए सख्त हिदायत दी है. साथ ही, यह मांग भी उठ रही है कि विभाग अपनी गलती सुधारे और देरी से आने वाले बिलों से पेनल्टी हटाकर उपभोक्ताओं को राहत दे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news