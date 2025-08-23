Zee Rajasthan
Rajasthan: 56 हजार बुजुर्गों को मिलेगी तीर्थ यात्रा की सौगात, 25 अगस्त से लॉटरी प्रक्रिया शुरू

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के 56,000 बुजुर्ग अब धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे. 1.84 लाख आवेदनों में से लॉटरी के जरिए हर तीसरे वरिष्ठ नागरिक को यह अवसर मिलेगा. 

Published: Aug 23, 2025, 15:34 IST | Updated: Aug 23, 2025, 15:34 IST

Rajasthan: 56 हजार बुजुर्गों को मिलेगी तीर्थ यात्रा की सौगात, 25 अगस्त से लॉटरी प्रक्रिया शुरू

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के हजारों बुजुर्गों के लिए धार्मिक स्थलों की यात्रा का सपना अब साकार होने जा रहा है. 25 से 29 अगस्त तक जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके आधार पर तीर्थयात्रियों का चयन होगा.

इस वर्ष 1.84 लाख बुजुर्गों ने योजना के तहत तीर्थयात्रा की इच्छा जताई, लेकिन निर्धारित कोटे के अनुसार 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का अवसर मिलेगा. इनमें 50,000 रेल मार्ग से और 6,000 हवाई मार्ग से तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे. चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होगी, जिससे हर तीसरे आवेदक को तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा.

जयपुर जिले को सबसे बड़ा कोटा मिला है, जहां से 4,905 यात्री रवाना होंगे, जबकि उदयपुर जिले के सलूंबर क्षेत्र से केवल 463 बुजुर्ग तीर्थयात्रा पर जा सकेंगे. जयपुर जिले की लॉटरी 25 अगस्त को निकाली जाएगी और संभावना है कि पहली तीर्थयात्रा ट्रेन 1 सितंबर को रवाना होगी.

बुजुर्गों के लिए वरदान

सरकार का दावा है कि यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व की होगी, बल्कि बुजुर्गों के लिए मानसिक शांति और आत्मिक संतोष का माध्यम भी बनेगी. सरकार का कहना है कि यह योजना बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

मुख्य बिंदु
25-29 अगस्त तक जिलेवार लॉटरी प्रक्रिया
कुल 56,000 बुजुर्ग करेंगे तीर्थ यात्रा (रेल: 50,000 | हवाई: 6,000)
1.84 लाख से अधिक आवेदन
जयपुर: 4,905 यात्रियों का कोटा (सबसे अधिक)
सलूंबर: 463 यात्रियों का कोटा (सबसे कम)
पहली ट्रेन 1 सितंबर को रवाना होने की संभावना

