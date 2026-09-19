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राजस्थान के इस गांव की अनोखी परंपरा को देश ने किया सलाम, पिपलांत्री की कहानी को राष्ट्रीय सम्मान

Jaipur News: राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव की अनोखी परंपरा पर बनी ‘Piplantri: A Tale of Eco Feminism’ को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म का सम्मान मिला है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 19, 2026, 12:52 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 12:52 PM IST
राजस्थान के इस गांव की अनोखी परंपरा को देश ने किया सलाम, पिपलांत्री की कहानी को राष्ट्रीय सम्मान
Image Credit: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पिपलांत्री का नाम शामिल.

Jaipur News: राजस्थान की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और बेटियों के सम्मान को जोड़कर शुरू की गई पिपलांत्री की अनूठी पहल अब देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मानों में शामिल हो गई है. जुलाई 2026 में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव की कहानी पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'Piplantri: A Tale of Eco Feminism' को सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है. फिल्म का निर्देशन सूरज कुमार ने किया है.

बेटी के जन्म पर लगाए जाते हैं 111 पौधे

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पिपलांत्री गांव की सबसे खास पहचान यहां बेटी के जन्म से जुड़ी पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है. गांव में किसी परिवार में बेटी का जन्म होने पर 111 पौधे लगाने की परंपरा विकसित हुई. इन पौधों को केवल लगाकर छोड़ने के बजाय उनके संरक्षण और देखभाल पर भी जोर दिया जाता है.

इस पहल ने बेटी के जन्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया. यानी एक ओर परिवार में बेटी के आने की खुशी मनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर उसी अवसर को प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण बनाया जाता है. यही वजह है कि पिपलांत्री की यह पहल देश-विदेश में चर्चा का विषय बनी.

पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी अहम

पिपलांत्री मॉडल की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी लगाए गए पौधों को बचाए रखना और उन्हें बड़ा करना है. इस पहल का उद्देश्य केवल पौधारोपण की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गांव के पर्यावरण को लंबे समय तक बेहतर बनाना भी रहा है.

पिपलांत्री की कहानी में सामाजिक बदलाव और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं. बेटी के जन्म को सम्मान देने के साथ पेड़ लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी समुदाय की भागीदारी से आगे बढ़ी. इसी पहल को फिल्म में पर्यावरण और महिलाओं से जुड़े सामाजिक बदलाव के नजरिए से प्रस्तुत किया गया है.

पिपलांत्री मॉडल पर बनी है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म

'Piplantri: A Tale of Eco Feminism' पिपलांत्री में हुए सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव की कहानी को सामने लाती है. फिल्म में इस पहल को इको-फेमिनिज्म यानी महिलाओं से जुड़े सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के मेल के रूप में देखा गया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिल्म के निर्देशक और निर्माता सूरज कुमार हैं.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आधिकारिक सूची में फिल्म को Best Non-Feature Film Promoting Social and Environmental Values श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है.

राजसमंद के गांव की कहानी अब राष्ट्रीय मंच पर

पिपलांत्री की यह पहल बताती है कि स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ कोई सामाजिक प्रयास किस तरह व्यापक पहचान हासिल कर सकता है. बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने और फिर उनकी देखभाल करने की परंपरा ने गांव की पहचान को पर्यावरण और महिला सम्मान से जोड़ दिया.

अब इसी कहानी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने से पिपलांत्री और राजस्थान की इस अनूठी पहल को एक बार फिर देशभर में चर्चा मिली है. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का पुरस्कार समारोह 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया जाएगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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