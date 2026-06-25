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राजस्थान में खिलाड़ियों की बदली 'डाइट', मटन-चिकन, बादाम-खजूर, उबले अंडे, जूस डाइट में शामिल

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन प्लान लागू किया है. खेल अकादमियों में अब खिलाड़ियों को मटन, चिकन, पनीर, बादाम, खजूर, अंडे, जूस और मल्टीग्रेन रोटियां सहित संतुलित पौष्टिक भोजन दिया जाएगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 25, 2026, 09:50 AM|Updated: Jun 25, 2026, 09:50 AM
राजस्थान में खिलाड़ियों की बदली 'डाइट', मटन-चिकन, बादाम-खजूर, उबले अंडे, जूस डाइट में शामिल
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान में अब खिलाड़ियों की मेहनत के साथ उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा जाएगा. खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों की थाली अब पहले से कहीं ज्यादा पौष्टिक और हाई-प्रोटीन होने जा रही है. प्रदेश सरकार ने पहली बार खिलाड़ियों के लिए विशेष न्यूट्रिशन प्लान लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत उन्हें मटन, चिकन, पनीर, बादाम, खजूर, उबले अंडे, ताजे फलों का जूस और मल्टीग्रेन रोटियां जैसी पौष्टिक चीजें नियमित रूप से परोसी जाएंगी.


युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित सभी खेल अकादमियों और क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों के लिए यह नई डाइट व्यवस्था शुरू की जा रही है. सरकार का मानना है कि विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए केवल आधुनिक प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय पोषण भी उतना ही जरूरी है.

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ये चीजें होंगी खाने में शामिल
नई डाइट योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रतिदिन उच्च प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर भोजन मिलेगा. सुबह और शाम के अभ्यास सत्रों के बीच शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए नींबू पानी की भी व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा खिलाड़ियों को रोजाना बादाम, खजूर, उबले अंडे और मौसमी फलों का जूस दिया जाएगा, जबकि मुख्य भोजन में पनीर, मटन, चिकन, विभिन्न प्रकार की दालें, मल्टीग्रेन रोटियां और ताजी मौसमी सब्जियां शामिल रहेंगी.


सरकार ने शाकाहारी और मांसाहारी खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग संतुलित मेन्यू तैयार किया है, ताकि सभी खिलाड़ियों को उनकी पसंद और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन मिल सके. यह पूरा डाइट चार्ट खेल पोषण विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किया गया है, जिससे खिलाड़ियों की मांसपेशियों की रिकवरी, शारीरिक क्षमता और प्रदर्शन में बेहतर सुधार हो सके.

बेहतर पोषण उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता
खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि यदि राजस्थान के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक दिलाने हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण के साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है. इसी सोच के तहत यह नई पहल की गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से सभी आवासीय खेल अकादमियों में लागू किया जा रहा है.


राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग खेलों की अकादमियां और खेल संस्थान संचालित कर रही है. अब इन सभी संस्थानों में खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाला संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से खिलाड़ियों की फिटनेस, स्टैमिना और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम और अधिक रोशन करेंगे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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