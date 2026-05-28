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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिवंगत किसानों के अटके बीमा क्लेम की प्रक्रिया हुई बेहद आसान

Jaipur News : विभाग के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी, खर्चीली और समय लेने वाली होती है. कई मामलों में फसल बीमा क्लेम की राशि इतनी कम होती है कि किसान परिवार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में नहीं पड़ते.इससे वर्षों तक दावे लंबित रह जाते हैं.

Edited byPragati PantReported byKashi Ram
Published: May 28, 2026, 03:15 PM|Updated: May 28, 2026, 03:30 PM
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिवंगत किसानों के अटके बीमा क्लेम की प्रक्रिया हुई बेहद आसान
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिवंगत बीमित किसानों के लंबित फसल बीमा दावों के निस्तारण को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कृषि आयुक्तालय ने परिपत्र जारी कर बीमा कंपनियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं. इसमें कहा है कि दिवंगत किसानों के लंबित क्लेम मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि किसान परिवारों को राहत मिल सके.

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने परिपत्र में कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें बीमित किसान की मृत्यु हो चुकी है और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में बीमा राशि का भुगतान अटका हुआ है. विभाग के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी, खर्चीली और समय लेने वाली होती है. कई मामलों में फसल बीमा क्लेम की राशि इतनी कम होती है कि किसान परिवार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में नहीं पड़ते.इससे वर्षों तक दावे लंबित रह जाते हैं. इसलिए कृषि विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नई व्यवस्था लागू की है.विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि यदि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसान द्वारा नामांकन यानी नॉमिनी दर्ज किया गया है तो उसी के आधार पर क्लेम राशि का भुगतान तुरंत किया जाए.

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पारिवारिक सहमति के आधार पर होगा भुगतान
- यदि नॉमिनी दर्ज नहीं है, तब भी क्लेम भुगतान रोका नहीं जाएगा
- ऐसे मामलों में संबंधित तहसीलदार या पटवारी द्वारा जारी वारिसनामा
- न्यायालय द्वारा जारी वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा
- पारिवारिक सहमति के आधार पर बीमा राशि का भुगतान किया जा सकेगा
- यदि परिवार के सभी सदस्य किसी एक को क्लेम लेने के लिए अधिकृत कर देते हैं
- तो उस सदस्य के बैंक खाते में बीमा राशि जमा की जा सकेगी
- 50 रुपए के स्टांप पारिवारिक सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा
- दिवंगत बीमित किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा जारी वारिसनामा
- भुगतान प्राप्त करने वाले सदस्य के बैंक खाते की प्रति या रद्द चेक
- संबंधित सदस्य के आधार कार्ड की प्रति


अगले सत्र से नॉमिनी दर्ज करना होगा अनिवार्य
विभागीय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में हजारों किसानों के दावे विभिन्न तकनीकी और दस्तावेजी कारणों से लंबित चल रहे थे. इनमें बड़ी संख्या दिवंगत किसानों से जुड़े मामलों की है. किसान संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि छोटे क्लेम मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इसे लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने बीमा कंपनियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है कि आगामी मौसम सत्रों में किसानों के बीमा के समय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. विभाग का मानना है कि इससे भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकेगा और दिवंगत किसानों के परिवारों को समय पर बीमा लाभ मिल सकेगा.


बीमा कंपनियों को दिए सख्त निर्देश
कृषि विभाग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सभी अधिकृत बीमा कंपनियां विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें और लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें. विभाग ने यह भी कहा है कि किसान हित सर्वोपरि है और किसी भी पात्र परिवार को तकनीकी कारणों से राहत से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए. राज्य सरकार के इस निर्णय को किसान हित में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से फसल बीमा राशि मिलने का इंतजार कर रहे थे.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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