राजस्थान में शिक्षा विभाग की पहल, पीएम श्री स्कूलों में बनेगा 'गर्ल्स मार्शल आर्ट स्क्वाड'

Jaipur News: शिक्षा विभाग ने छात्राओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है. अब प्रदेश के सभी पीएम श्री स्कूलों में छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी. कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को आत्मरक्षा का चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग की बड़ी पहल स्कूली छात्राओं को आत्मविश्वास से पूर्ण करने व उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूत बनाने के लिए उच्च विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण की शुरुआत फिलहाल पीएम श्री स्कूलों से की जा रही है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हर स्कूल में 20 से 30 छात्राओं का 'गर्ल्स मार्शल आर्ट स्क्वाड' तैयार होगा.

यह स्क्वाड स्कूल की मॉनिटरिंग, प्रार्थना सभा और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे आयोजनों में प्रदर्शन करेगा. सभी चयनित छात्राओं को अलग यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट और शूज़ भी दिए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 750 रुपये प्रति छात्रा का बजट स्वीकृत किया है. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को स्वावलंबी और आत्मरक्षक बनाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शिक्षा विभाग की बड़ी पहल

PM SHRI स्कूलों में अब छात्राओं को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग

कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

20–30 छात्राओं का बनेगा गर्ल्स मार्शल आर्ट स्क्वाड

स्कूल आयोजनों में करेगी प्रदर्शन और मॉनिटरिंगहर छात्रा को मिलेगा ट्रैक सूट और शूज़,

15 से 30 हजार तक होगा प्रति स्कूल खर्च

625 पीएम श्री स्कूलों में लागू होगी योजना

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने दी जानकारी

राजस्थान की बेटियां-अब और मजबूत

प्रदेश के 625 पीएम श्री स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां प्रशिक्षण के लिए 15 से 30 हजार रुपये तक का बजट जारी किया गया है. यह पहल न केवल आत्मरक्षा सिखाएगी बल्कि छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और मानसिक सशक्तिकरण भी बढ़ाएगी. राजस्थान की बेटियां अब होंगी और ज्यादा मजबूत- स्कूलों में बनेंगे 'सुरक्षा और सम्मान के प्रतीक गर्ल्स स्क्वाड'.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-