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क्या है पीएम श्री स्कूल योजना का ‘लर्निंग असेसमेंट’, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया 162.25 लाख का बजट

Jaipur News: राजस्थान के 649 पीएम श्री विद्यालयों में विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की क्षमता का आंकलन करने के लिए विशेष लर्निंग असेसमेंट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इसके लिए 162.25 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है. निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की हिंदी, गणित और अंग्रेजी दक्षताओं का मूल्यांकन कर शैक्षणिक कमजोरियों की पहचान की जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणाम बेहतर बनाए जा सकें.
 

Edited bySandhya YadavReported byDinesh Tiwari
Published: Jun 05, 2026, 07:52 AM|Updated: Jun 05, 2026, 07:52 AM
क्या है पीएम श्री स्कूल योजना का ‘लर्निंग असेसमेंट’, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया 162.25 लाख का बजट
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजस्थान के पीएमश्री विद्यालयों में अब विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का आंकलन केवल परीक्षा परिणामों के आधार पर नहीं किया जाएगा. राज्य के 649 पीएमश्री विद्यालयों में विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की क्षमता और बुनियादी शैक्षणिक दक्षताओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेष ‘लर्निंग असेसमेंट’ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 162.25 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है.

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरियों की समय रहते पहचान कर उन्हें आवश्यक शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके.

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आरएससीईआरटी तैयार करेगा आंकलन उपकरण
राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उदयपुर स्थित राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी) आंकलन उपकरण विकसित करेगा. वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) स्तर पर पूरे कार्यक्रम की निगरानी और संचालन सुनिश्चित किया जाएगा. विद्यार्थियों का आंकलन वार्षिक परीक्षा से पहले पूरा किया जाएगा, जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर सुधारात्मक शैक्षणिक रणनीतियां तैयार की जा सकें.

निपुण भारत मिशन के तहत चलेगा अभियान
यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के निपुण भारत मिशन के तहत संचालित किया जाएगा. इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की हिंदी पढ़ने-लिखने की क्षमता, गणितीय दक्षता और अंग्रेजी समझने के कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा. पारंपरिक परीक्षा पद्धति से अलग यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की बुनियादी समझ, अवधारणात्मक ज्ञान और सीखने की गुणवत्ता पर केंद्रित रहेगा.

इंटर्न की मदद से होगा डेटा संग्रहण
शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार डाइट स्तर पर बीएड और बीएसटीसी इंटर्न की सहायता से विद्यालयों में डेटा संग्रहण किया जाएगा. इस प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर ब्लॉक और जिला स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

इसके आधार पर कमजोर विद्यार्थियों, विद्यालयों और शैक्षणिक क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही स्कूलों में उपलब्ध शिक्षण संसाधनों और उनके उपयोग की भी समीक्षा की जाएगी.

क्या है पीएम श्री स्कूल योजना?
पीएम श्री (PM SHRI) स्कूल का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM Schools for Rising India) है. यह भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा पहल है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी. योजना का उद्देश्य देशभर के चयनित सरकारी विद्यालयों को नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुरूप विकसित करना और उन्हें आधुनिक, समावेशी तथा तकनीक-सक्षम शिक्षण संस्थानों में बदलना है.

देशभर में 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने देशभर में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित सरकारी स्कूल शामिल हैं. इन विद्यालयों का चयन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाता है तथा उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

पीएम श्री स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं

स्मार्ट और डिजिटल शिक्षा
विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर लैब और इंटरनेट आधारित शिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन
अनुभव आधारित शिक्षा, कौशल विकास और बहुभाषी शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है.

पर्यावरण अनुकूल परिसर
वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन जैसी हरित पहलें विद्यालयों का हिस्सा बनाई जा रही हैं.

कौशल आधारित शिक्षण
विद्यार्थियों को कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही
दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि लर्निंग असेसमेंट कार्यक्रम से विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति का पता चल सकेगा. इससे केवल परीक्षा परिणामों के बजाय सीखने की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा. साथ ही पीएम श्री स्कूलों में उपलब्ध आधुनिक संसाधन, डिजिटल शिक्षा और कौशल आधारित प्रशिक्षण विद्यार्थियों को भविष्य की प्रतिस्पर्धी चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेंगे.

शिक्षा गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित आंकलन प्रणाली छात्रों की वास्तविक शैक्षणिक प्रगति को समझने में अधिक प्रभावी साबित हो सकती है. राजस्थान में पीएम श्री विद्यालयों के लिए शुरू किया गया यह कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सीखने के परिणाम बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

FAQ
1. राजस्थान में कितने पीएमश्री स्कूलों में लर्निंग असेसमेंट कराया जाएगा?
राजस्थान के 649 पीएमश्री विद्यालयों में विशेष लर्निंग असेसमेंट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 162.25 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

2. लर्निंग असेसमेंट में किन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा?
निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों में बुनियादी सीखने की क्षमता का आंकलन किया जाएगा.

3. पीएम श्री स्कूल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पीएम श्री योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित कर उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में बदलना है.

4. लर्निंग असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की क्षमता और शैक्षणिक कमजोरियों की पहचान कर सुधारात्मक शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना.

5. आंकलन उपकरण कौन तैयार करेगा?
उदयपुर स्थित आरएससीईआरटी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए विशेष आंकलन उपकरण विकसित करेगा.

6. डेटा संग्रहण की जिम्मेदारी किसकी होगी?
डाइट स्तर पर बीएड और बीएसटीसी इंटर्न की सहायता से विद्यालयों में डेटा संग्रहण किया जाएगा.

7. क्या यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा का विकल्प होगा?
नहीं, यह वार्षिक परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति जानने के लिए एक पूरक मूल्यांकन होगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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