राजस्थान में पुलिस में बड़ा बदलाव! पढ़ें 26 अफसरों की नई पोस्टिंग और निरस्त ट्रांसफर की पूरी लिस्ट

Jaipur News: राजस्थान पुलिस के बेड़े में एक बार फिर बदलाव किया गया है. राजस्थान पुलिस सेवा के 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है. गृह विभाग ने तबादला आदेश जारी कया है . 15 दिन पूर्व ही जारी किए गए तबादला आदेश में संशोधन करते हुए पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का तबादला निरस्त किया गया है.
तबादला आदेश के अनुसार विनोद कुमार सीपा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालसोट, चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर शहर, शोराज मल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल झालावाड़, राजेश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व जयपुर कमिश्नरेट, रणवीर सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा जयपुर ग्रामीण, सौरभ तिवारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व बीकानेर रेंज, दिनेश कुमार अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व भर्ती पदोन्नति बोर्ड जयपुर, नरेंद्र चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, राजेश कुमार मील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी, जया सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरथल, दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता जोधपुर रेंज, शालिनी राज अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त यातायात जोधपुर कमिश्नरेट भेजा गया.
सुरेश कुमार खींची अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना, संजय कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व इंटेलिजेंस ट्रेंनिंग अकैडमी जयपुर, मुकेश कुमार सांखला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर, अब्दुल आहद खान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल जयपुर कमिश्नरेट , जिनेंद्र कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिस्कॉम अजमेर लगाए गए हैं.
संजीव कुमार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस परामर्श एवं सहायता केंद्र जयपुर कमिश्नरेट, देवेंद्र कुमार शर्मा कमांडेंट सातवीं बटालियन आरएसी भरतपुर, प्रभु लाल धानियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल बीकानेर, भंवरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल श्रीगंगानगर, कैलाश सिंह सांदु कमांडेंट पीएमडीएस बीकानेर, गोपाल सिंह भाटी कमांडेंट आरपीटीसी जोधपुर, स्वाति शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस उदयपुर ज्ञानचंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता भरतपुर रेंज, राजवीर सिंह चंपावत अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल जोधपुर कमिश्नरेट लगाए गए हैं.
उनके तबादले किए गए निरस्त
पूर्व में किए गए पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर निरस्त किए हैं. 15 दिन से पहले ही इनका तबादला निरस्त किया गया है. 15 नवंबर को जारी सूची में तबादला किया गया था.
संदीप सारस्वत का एसीबी से संगठित अपराध पुलिस कमिश्नरेट जयपुर
सुश्री कीर्ति सिंह का लीव रिजर्व कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय से विभागीय जांच प्रकोष्ठ
किशोर सिंह का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही से महिला अपराध अनुसंधान सेल बाड़मेर
विजय कुमार सांखला का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता अजमेर रेंज से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी
लालचंद कयाल का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व सतर्कता राजस्थान से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरथल के पद पर किया गया तबादला निरस्त किया गया.
