/77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह, CM भजनलाल शर्मा ने पुलिस बल के शौर्य को किया नमन

Rajasthan Police Foundation Day: 77 वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस आज राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने परेड की सलामी लेकर खाकी के शौर्य, अनुशासन और परंपरा को नमन किया. इस दौरान डीजीपी राजीव शर्मा और राजस्थान पुलिस के तमाम आलाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे. कार्यक्रम में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, गृह एसीएस भास्कर ए सांवत भी कार्यक्रम में शिरकत की.

समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. इसके बाद परेड ग्राउंड में आकर्षक सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान पुलिस की विभिन्न इकाइयों की कुल 12 प्लाटून ने भाग लिया. परेड में आरपीए, आरएसी की चौथी व पांचवीं बटालियन, जयपुर आयुक्तालय की निर्भया स्क्वॉड, यातायात पुलिस, हाड़ी रानी महिला बटालियन अजमेर, एसडीआरएफ, जीआरपी, एमबीसी खैरवाड़ा, ईआरटी और घुड़सवार दल शामिल रहे.

आरपीए के सेंट्रल बैंड की धुनों ने पूरे वातावरण को उत्साह से भर दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्योंकि राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश की पहचान बना रहा है, जिसके कारण निवेशक और बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण की 100-100 लोगों की क्षमता वाली 5 बैरिंगों, पुलिसकर्मियों के स्पोटर्स फंड, वेलफेयर और उत्सव फंड में 5 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की. वहीं पुलिसकार्मिकों के प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों की घोषणा की.

राज्य स्तरीय 77 वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह जयपुर में आयोजित हुआ. CM भजनलाल ने पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया. प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों और बीट कांस्टेबलों को भी पुरस्कार दिए गए. मुख्यमंत्री ने समाज सेवियों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया. बाल संरक्षण और ‘बाल मित्र पुलिसिंग’ की दिशा में किए नवाचारों के लिए विशेष सराहना की गई. मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया. रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई.

77 वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के दौरान परेड का नेतृत्व प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी कार्तिकेय वर्मा (अलवर) ने किया, जबकि प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव (कोटा) रिजर्व परेड कमांडर रहे. समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

साथ ही प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों और बीट कांस्टेबलों को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया. वहीं पुलिस अकादमी परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भाग लेकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई.

77 वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले तीन लोगों को सम्मानित किया गया. इनमें सिरोही के प्रकाश प्रजापति, झालावाड़ के सुरजीत कश्यप और उदयपुर की बाल सुरक्षा सलाहकार सिंधु बिनुजीत शामिल रहीं. सिंधु बिनुजीत को बाल संरक्षण और ‘बाल मित्र पुलिसिंग’ की दिशा में किए गए नवाचारों के लिए विशेष सराहना मिली.

