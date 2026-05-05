/राजस्थान में अवैध शराब के धंधे पर ताबड़तोड़ एक्शन, 4 दिन में 121 गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में अवैध शराब का धंधा करने वालों की खैर नहीं है. विशेष अभियान चलाते हुए पिछले 4 दिन में ही 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम को लेकर सख्ती की जा रही है. आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

अभियान के तहत 1 से 4 मई तक विभिन्न कार्रवाई करते हुए 388 अभियोग दर्ज किए गए हैं. प्रदेश में 2 लाख 56 हजार 834 रुपए मूल्य की 992.77 लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है. 4 लाख 51 हजार 985 रुपए मूल्य की 453.925 लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा और 66 हजार 828 रुपये मूल्य की 292.4 लीटर बीयर एवं 2284 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई है. कार्रवाइयों के दौरान 96 हजार 553 लीटर वॉश नष्ट किया गया है.

प्रदेश में अभियान के दौरान एक चार पहिया एवं 4 दुपहिया वाहन सहित 5 वाहन जब्त करते हुए 121 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

आबकारी निरोधक दल की सख्ती

उदयपुर के आबकारी थाना सलूंबर की टीम ने दबिश देकर 1500 लीटर वॉश नष्ट किया एवं अवैध हथकड़ शराब जब्त की। मौके पर एक अभियोग दर्ज किया गया. बीकानेर जोन के आबकारी थाना क्षेत्र बीकानेर ग्रमीण, नोखा, खाजूवाला में आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में 2 अभियोग दर्ज किए गए. हनुमानगढ में ईपीएफ थाना हनुमानगढ़, संगरिया में 2 एवं भादरा में 2 अभियोग, ईपीएफ थाना चूरू में एक अभियोग दर्ज करते हुए हथकड़ शराब की चालू भट्टी नष्ट की गई. श्रीगंगानगर में रायसिंहनगर, सूरतगढ़ एवं श्रीकरणपुर में 4 अभियोग दर्ज किए. उक्त कार्रवाई में कुल 14 अभियोग दर्ज करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. मौके से देशी शराब के 184 पव्वे, भारत निर्मित विदेशी शराब के 48 पव्वे, 25 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त कर 1800 लीटर वॉश नष्ट किया गया. जोधपुर के लूनी एवं सरदारपुरा क्षेत्र में दबिश कार्रवाई के तहत 2 चालू भट्टियां सहित 450 लीटर वॉश नष्ट किया गया. राजसमन्द में आबकारी थाना नाथद्वारा की रेड में एक चालू भट्टी मय उपकरण एवं अवैध हथकड़ शराब जब्त करते हुए 200 लीटर वॉश नष्ट किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इन क्षेत्रों में भी अवैध शराब पर सख्ती

भरतपुर जोन के कुम्हेर स्थित छापर मोहल्ला, पीली पोखर, धोबीघाट में कार्रवाई

4 हजार लीटर वॉश एवं 8 भट्टियां नष्ट की गई

बयाना क्षेत्र के बंशी पहाड़पुर में 200 लीटर वॉश नष्ट की गई

यहां 5 लीटर हथकड़ शराब जब्त करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया

सेवर में अवैध मदिरा विक्रय करने पर 22 देशी शराब के पव्वे जब्त किए

जयपुर ग्रामीण आबकारी टीम ने शाहपुरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दबिश दी

ग्राम डोडिया, डूंगर लंगड़ियावास और मीनों की बाढ़ में दबिश दी

एक हजार लीटर वॉश सहित शराब बनाने की भट्टी और उपकरण नष्ट किए

मौके से 2 फरार अभियुक्त सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए

डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में ग्राम साबला में 200 लीटर वॉश नष्ट

नागौर में 100 लीटर वॉश नष्ट, 10 लीटर हथकड़ शराब जब्त, 1 प्रकरण दर्ज

मेड़ता क्षेत्र में 400 लीटर वॉश नष्ट कर 10 लीटर अवैध हथकड शराब जब्त

ब्यावर के तारागढ़, नया गांव में 40 बोतल हथकड़ शराब जब्त, 400 लीटर वॉश नष्ट