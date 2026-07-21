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निजी तस्वीरें-वीडियो हो रहे वायरल? राजस्थान पुलिस ने जारी किया ये अचूक टूल

Rajasthan Crime : राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है, कि अगर किसी की निजी तस्वीरों या वीडियो का दुरुपयोग किया जाता है या ऐसा करने की कोशिश होती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करें. पुलिस ने एक जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है.

Edited byPragati PantReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 21, 2026, 02:09 PM|Updated: Jul 21, 2026, 02:09 PM
निजी तस्वीरें-वीडियो हो रहे वायरल? राजस्थान पुलिस ने जारी किया ये अचूक टूल
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इंटरनेट पर निजी तस्वीरों और वीडियो के दुरुपयोग से बचाव के लिए आमजन के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने बताया कि StopNCII.org एक निःशुल्क ऑनलाइन टूल है, जिसकी मदद से बिना अनुमति इंटरनेट पर साझा की गई निजी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होने से रोका जा सकता है.

Image Hashing तकनीक क्या है ?

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राजस्थान पुलिस के अनुसार ये टूल Image Hashing तकनीक पर काम करता है. इसमें पीड़ित की मूल फोटो या वीडियो वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती, बल्कि उसके आधार पर एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट (Hash Value) तैयार किया जाता है. यही डिजिटल फिंगरप्रिंट Meta, Instagram, TikTok सहित अन्य सहयोगी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ साझा किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति वही फोटो या वीडियो दोबारा अपलोड करने की कोशिश करता है तो संबंधित प्लेटफॉर्म उसे स्वतः पहचानकर ब्लॉक या हटा सकते हैं. इससे पीड़ित की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहती है.पुलिस ने बताया कि इस सुविधा का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है, जो स्वयं उस फोटो या वीडियो में मौजूद हो, फोटो या वीडियो बनाए जाने के समय उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक रही हो, वर्तमान में भी उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा संबंधित फोटो या वीडियो उसके पास उपलब्ध हो. अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भी वेबसाइट पर अन्य सहायता विकल्प उपलब्ध हैं.

राजस्थान पुलिस का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी
राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है, कि यदि किसी की निजी तस्वीरों या वीडियो का दुरुपयोग किया जाता है या ऐसा करने की कोशिश होती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना, साइबर पुलिस थाना, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं या 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें. इसके अलावा राजस्थान पुलिस साइबर हेल्पडेस्क के नंबर 9256001930 और 9257510100 या sp.cybercrime@rajpolice.gov.in ईमेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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