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राजस्थान पुलिस ANTF टीम ने दबोचा ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड, कई राज्यों में फैला नेटवर्क

राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 'ऑपरेशन मदमलज' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए छह महीने से फरार 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर जालम सिंह को जालोर से गिरफ्तार किया है. आरोपी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एमडी ड्रग्स की तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क का प्रमुख सूत्रधार बताया जा रहा है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 28, 2026, 08:37 PM|Updated: Jun 28, 2026, 08:37 PM
राजस्थान पुलिस ANTF टीम ने दबोचा ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड, कई राज्यों में फैला नेटवर्क
Image Credit: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 'ऑपरेशन मदमलज' के तहत पिछले छह महीने से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर जालम सिंह को जालोर से गिरफ्तार कर लिया है. ANTF के लिए यह 70वें फरार तस्कर की गिरफ्तारी है. आरोपी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एमडी ड्रग्स की तस्करी का मुख्य अंतरराज्यीय सूत्रधार था.

आईजी ANTF विकास कुमार ने बताया कि आरोपी जालम सिंह पिछले छह माह से फरार था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. ANTF की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी।पूछताछ में सामने आया कि जालम सिंह पढ़ा-लिखा नहीं है और पहले गुजरात के हिम्मतनगर में मजदूरी करता था.

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मिलावटी पाउडर मिलाकर मात्रा बढ़ाता

वहीं, उसकी दोस्ती एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे एमडी ड्रग्स की तस्करी में उतार दिया. शुरुआत में वह 160 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से एमडी खरीदता, उसमें मिलावटी पाउडर मिलाकर मात्रा बढ़ाता और गुजरात में 200 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था. धीरे-धीरे वह बड़े स्तर का सप्लायर बन गया. छह माह पहले ANTF ने उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जालम सिंह फरार हो गया.

दूसरे लोगों के मोबाइल से करता था साथियों से संपर्क

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने राजस्थान आना-जाना बंद कर दिया और वलसाड, सूरत, मुंबई, ठाणे और पुणे में लगातार ठिकाने बदलता रहा. वह अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं रखता था और जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों के मोबाइल से ही परिजनों व साथियों से संपर्क करता था, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सके. कुछ समय बाद उसने गांव के पास एक होटल भी खुलवाया, लेकिन वहां भी भेष बदलकर ही आता-जाता था. इनाम घोषित होने की जानकारी मिलने के बाद उसने परिजनों से भी संपर्क लगभग समाप्त कर दिया.

आईडी दिखाने में आनाकानी

ANTF टीम ने उसके तस्कर साथी के जरिए खुद को बड़े खरीदार के रूप में पेश किया और राजस्थान में एमडी का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का झांसा दिया. योजना के तहत आरोपी महाराष्ट्र से निजी बस में राजस्थान आने के लिए तैयार हो गया. ANTF ने बस के रूट की निगरानी की और कागमाला टोल के पास बस को रुकवाकर तलाशी ली.

जालम सिंह ने पुलिस को चकमा देने के लिए 'जगदीश' नाम से टिकट बुक कराया था और पहले अपना नाम भी जगदीश बताया. बस की यात्री सूची में उसका वास्तविक नाम नहीं था, लेकिन ANTF टीम ने सभी यात्रियों के पहचान पत्रों की जांच शुरू की. आईडी दिखाने में आनाकानी करने पर पुलिस का शक गहरा गया और पूछताछ के बाद उसकी असली पहचान सामने आ गई. इसके बाद टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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