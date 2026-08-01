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राजस्थान पुलिस की ANTF टीम की बड़ी कार्रवाई, 300 दिन में 700 करोड़ की ड्रग्स जब्त

राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गठन के सिर्फ 300 दिनों में 700 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध मादक पदार्थ जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है. ANTF ने महज 10 महीनों में ही 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 01, 2026, 04:11 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 04:11 PM IST
राजस्थान पुलिस की ANTF टीम की बड़ी कार्रवाई, 300 दिन में 700 करोड़ की ड्रग्स जब्त
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गठन के महज 300 दिनों में अवैध मादक पदार्थों की जब्ती का 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. पिछले साल राजस्थान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 850 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए थे.

वहीं, ANTF ने गठन के बाद केवल 10 महीनों में ही 700 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती कर नया रिकॉर्ड बनाया है. विभाग का दावा है कि मौजूदा गति जारी रही तो इस साल राजस्थान पुलिस 1000 करोड़ रुपये की जब्ती का आंकड़ा भी पार कर सकती है. ANTF ने मणिपुर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से राजस्थान लाई जा रही अवैध अफीम के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 360 किलोग्राम से अधिक अफीम जब्त की है. प्रमुख कार्रवाइयों में जालौर से 81 किलो, भीलवाड़ा से 50 किलो, सीकर से 20 किलो और हरियाणा के सिरसा से करीब 100 किलो अफीम की जब्ती शामिल है.

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ANTF ने चलाया अभियान

प्रदेश में एमडी ड्रग्स निर्माण के खिलाफ ANTF ने व्यापक अभियान चलाया. गठन के बाद 10 महीनों में 34 एमडी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि पिछले तीन वर्षों में यह संख्या 40 थी. इस साल ही 27 मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें 10 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ ANTF ने किया.

जोधपुर ग्रामीण के बालेसर क्षेत्र में फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान 176 किलो एमडी बरामद हुई और पुलिस व तस्करों के बीच फायरिंग भी हुई. पिछले वर्ष पूरे राजस्थान में करीब 70 किलो एमडी पकड़ी गई थी, जबकि ANTF अकेले 185 किलो से अधिक एमडी जब्त कर चुकी है. ANTF ने राज्यभर में अवैध अफीम और गांजा की खेती के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया. अब तक 18 बड़े मामलों का खुलासा किया गया.

कई जिलों में कार्रवाई जारी

उदयपुर में 50 बीघा गांजा और 300 बीघा अफीम की खेती नष्ट की गई. इसके अलावा राजसमंद, झालावाड़, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, करौली और जयपुर सहित कई जिलों में भी कार्रवाई की गई.

नशे के अंतरराज्यीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए ANTF ने पांच राज्यों और पांच केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाया. एनसीबी, सीबीएन और मध्यप्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा और पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए गए.

84 बड़े और इनामी नशा तस्करों को किया गिरफ्तार
ANTF ने अब तक 84 बड़े और इनामी नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इनमें कई ऐसे आरोपी शामिल हैं, जिन पर 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये से अधिक का इनाम घोषित था और जो कई वर्षों से फरार चल रहे थे.

ANTF ने राजस्थान में नशे की आपूर्ति के विभिन्न मार्गों को भी निशाना बनाया. मणिपुर से आने वाली अफीम, झारखंड से डोडा-चूरा, सड़क और रेल मार्ग से आने वाले गांजे और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली हेरोइन की तस्करी पर भी कार्रवाई की गई. साथ ही स्थानीय स्तर पर संचालित अवैध ड्रग निर्माण और खेती के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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