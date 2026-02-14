"पुलिस इंस्पेक्टर नहीं तो SI ही संभालेंगे थाना! "250 से कम क्राइम वाले थानों की कमान अब अनुभवी Two Star को! पुलिस इंस्पेक्टर की कमी का बड़ा हल"

Zee Rajasthan
राज्य के उन थानों की जिम्मेदारी अब अनुभवी उपनिरीक्षकों (एसआई) को सौंपी जाएगी जहां वार्षिक आपराधिक पंजीकरण 250 से कम है और जो थाने जिला या उपखंड मुख्यालय पर स्थित नहीं हैं. ऐसे थानों में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाले एसआई को थानाध्यक्ष (एसएचओ) की अस्थायी जिम्मेदारी दी जा सकेगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 14, 2026, 07:43 AM IST | Updated: Feb 14, 2026, 07:43 AM IST

Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर (पीआई) स्तर के अधिकारियों की लगातार कमी के कारण एक महत्वपूर्ण और अस्थायी बदलाव किया गया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर कुछ विशेष श्रेणी के थानों में उपनिरीक्षक (एसआई) स्तर के अनुभवी अधिकारियों को थानाध्यक्ष (एसएचओ) की जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति प्रदान की है.

यह फैसला राज्यभर के थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू, प्रभावी और निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. डीजीपी के इस आदेश से ग्रामीण और कम अपराध वाले इलाकों में पुलिसिंग की गुणवत्ता बनी रहेगी, साथ ही अनुभवी एसआई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग होगा.

किन थानों पर लागू होगा यह नियम?
यह छूट केवल उन थानों पर लागू होगी जहां वार्षिक आपराधिक पंजीकरण (क्राइम रजिस्ट्रेशन) 250 से कम है. साथ ही, ऐसे थाने जिला मुख्यालय या उपखंड (तहसील) मुख्यालय पर स्थित नहीं होने चाहिए. यानी मुख्य रूप से ग्रामीण, दूरदराज या छोटे थाने जहां अपराध दर कम है, वहां एसआई को एसएचओ बनाया जा सकेगा. इससे बड़े और संवेदनशील थानों में पीआई स्तर के अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी, जबकि कम जटिल थानों में अनुभवी एसआई प्रभावी ढंग से काम संभाल सकेंगे.

एसआई के लिए सख्त योग्यता मानदंड
डीजीपी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एसएचओ पद की यह जिम्मेदारी केवल उन एसआई को सौंपी जाएगी जिनके पास कम से कम 5 वर्ष का सेवा अनुभव हो. इससे सुनिश्चित होगा कि थाने की कमान किसी अपरिपक्व या नए अधिकारी के हाथ में न जाए.

अनुभव के आधार पर चयन होने से कानून-व्यवस्था, जांच, जन शिकायत निवारण और थाने के दैनिक प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. उच्चाधिकारियों की मंजूरी के बाद ही एसआई की इस पद पर नियुक्ति होगी, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे.


पुलिस विभाग की चुनौतियां और सुधार की दिशा
राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है. प्रमोशन में देरी, रिटायरमेंट, ट्रांसफर और अन्य कारणों से कई थानों में एसएचओ पद खाली रहते हैं या अस्थायी व्यवस्था चलती है.

डीजीपी राजीव शर्मा के इस कदम से पुलिस सुधार की दिशा में एक व्यावहारिक प्रयास दिखता है. इससे न केवल थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि एसआई स्तर के अधिकारियों को करियर ग्रोथ का अवसर भी मिलेगा. विभाग का मानना है कि कम अपराध वाले क्षेत्रों में भी सतर्कता और प्रभावी पुलिसिंग जरूरी है, और अनुभवी एसआई इस काम को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं.

