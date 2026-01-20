Jaipur News: प्रदेश में 70 से ज्यादा पुलिस भवनों का निर्माण अटका, बजट की कमी से अटके प्रोजेक्ट, पुलिस मुख्यालय ने की 45 करोड़ की मांग

Jaipur News: राजस्थान में पुलिस थानों, साइबर औी महिला थानों और पुलिस चौकियों के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रदेशभर में 70 से ज्यादा पुलिस भवनों के निर्माण कार्य अलग-अलग चरणों में हैं, लेकिन बजट की कमी, भूमि विवाद और निविदा अड़चनों के कारण कई प्रोजेक्ट अटक गए हैं. अब पुलिस आवासन विभाग ने सरकार से 45 करोड़ रुपये की तत्काल मांग की है.

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी RPIDCL के जरिए प्रदेश के लगभग सभी संभागों में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने का काम चल रहा है. इनमें वृत्त कार्यालय, पुलिस थाना भवन, साइबर थाना, महिला थाना, पुलिस चौकियां शामिल है. कुल मिलाकर 343.89 लाख से लेकर 82 लाख रुपये तक की लागत वाले दर्जनों भवन निर्माणाधीन हैं. पुलिस मुख्यालय के अनुसार कई जिलों में पुलिस भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर हस्तांतरित किया जा चुका है. लेकिन बड़ी समस्या यह है कि अंतिम बिल अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए, जिससे कई जगह भुगतान लंबित है. ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलने से आगे के काम रुकने की आशंका है. यानी भवन खड़े हैं, लेकिन फाइलें अभी अटकी हुई हैं.

.

प्रदेश के कई जिलों में निर्माण कार्य अभी अलग-अलग चरणों में चल रहा है.

कहीं नींव और प्लिंथ लेवल का काम

कहीं कॉलम और छत कास्टिंग

तो कहीं फिनिशिंग, फ्लोरिंग और चारदीवारी

जयपुर ग्रामीण, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बूंदी, सिरोही जैसे जिलों में

काम तेज़ तो है, लेकिन संसाधनों की कमी साफ दिख रही है.

-रिपोर्ट में कई गंभीर अड़चनें भी सामने आई हैं-

कहीं भूमि आवंटन नहीं

कहीं कोर्ट स्टे

कहीं ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया

- कहीं एक से अधिक बार निविदा निकली लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया

कुछ जगहों पर तो तीन-तीन बार टेंडर जारी करने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर RPIDCL ने साफ लिखा है कि लंबित भुगतान लगभग 45 करोड़ रुपये है. निगम की सीमित आय और लाभ

चालू निर्माण कार्यों पर दबाव है. इन हालातों में यदि जल्द राशि जारी नहीं हुई, तो पुलिस भवनों के निर्माण की रफ्तार पूरी तरह थम सकती है. इन्हीं हालातों को देखते हुए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (पुलिस आवासन) भूपेंद्र साहू ने सरकार से अलग अलग मद में 45 करोड़ रुपए RPIDCL के PD खाते में तत्काल ट्रांसफर करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!