/पहले नौकरी के नाम पर भेजते कंबोडिया, फिर बनाते थे साइबर ठग! राजस्थान पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा

Rajasthan Cyber ​​Crime: राजस्थान पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अजमेर से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इसी के साथ इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है. जांच में सामने आया है कि कंबोडिया में चीनी नागरिकों के इशारे पर साइबर फ्रॉड का पूरा कंपाउंड चलाया जा रहा था. भारत से युवाओं को अच्छी नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया ले जाया जाता था और वहां पहुंचने के बाद उन्हें साइबर ठगी के धंधे में धकेल दिया जाता था. इतना ही नहीं, विरोध करने वालों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के भी आरोप सामने आए हैं.

साइबर फ्रॉड गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार

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राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच स्टेट साइबर क्राइम थाना जयपुर को बड़ी कामयाबी मिली है. अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े एक और आरोपी को अजमेर से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान अजमेर निवासी अजरुद्दीन काठात उर्फ साल्सा के रूप में हुई है. इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

नौकरी की तलाश में कंबोडिया पहुंचा अजरुद्दीन

ADG साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क की जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C से मिली थी. तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान शुरू की और कार्रवाई को आगे बढ़ाया. पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया, उसने साइबर ठगी के पीछे चल रहे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तस्वीर साफ कर दी.

एडीजी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अजरुद्दीन पहले पुष्कर की एक निजी वित्तीय कंपनी में काम करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात रवि उर्फ माही से हुई. आरोप है कि रवि ने उसे कंबोडिया में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया. नौकरी की तलाश में अजरुद्दीन कंबोडिया पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई.

800 अमेरिकी डॉलर वेतन मिलता था वेतन

पुलिस के मुताबिक, कंबोडिया में वह चीनी नागरिकों द्वारा संचालित साइबर फ्रॉड नेटवर्क के संपर्क में आया. उसे हर महीने करीब 800 अमेरिकी डॉलर वेतन दिया जाता था और साइबर ठगी में सफलता मिलने पर अलग से कमीशन भी मिलता था. यानी नौकरी के नाम पर विदेश ले जाकर युवाओं को साइबर ठगी के नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा था. जांच में सामने आया है कि कंबोडिया में बने साइबर फ्रॉड कंपाउंड से क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन में निवेश के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था. लेकिन इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड नहीं था.

पुलिस जांच में सामने आया है कि भारत से युवाओं को वैध नौकरी का लालच देकर कंबोडिया बुलाया जाता था. वहां पहुंचने के बाद उन्हें साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो लोग इस काम से इनकार करते थे, उन्हें कथित तौर पर बंधक बनाया जाता और प्रताड़ित किया जाता था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह चीनी नागरिकों अतई बॉस और बॉस डेमन के अधीन काम कर रहा था. आरोपी ने विजयनगर, अजमेर, ब्यावर और आसपास के इलाकों के कई लोगों को नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजने की बात भी स्वीकार की है. अब पुलिस का फोकस उन लोगों तक पहुंचने पर है, जिन्हें इस नेटवर्क ने विदेश भेजा और उन भारतीय सहयोगियों की पहचान पर है, जो इस पूरे सिंडिकेट के लिए काम कर रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, अजरुद्दीन दिसंबर 2025 में भारत लौट आया था. फिलहाल वह एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था. इसी दौरान जांच आगे बढ़ी और अंतरराष्ट्रीय साइबर स्लेवरी नेटवर्क से उसका कनेक्शन सामने आया. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों की जांच कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा

राजस्थान पुलिस अब इस मामले को सिर्फ साइबर ठगी के केस के तौर पर नहीं देख रही है. जांच का दायरा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक बढ़ाया जा रहा है. किसने युवाओं को विदेश भेजा? कंबोडिया में उन्हें किसने रिसीव किया, साइबर फ्रॉड के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, ठगी से जुटाया पैसा भारत और विदेश में किन खातों या क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचा और इस पूरे नेटवर्क में राजस्थान के अलावा देश के दूसरे राज्यों से कितने लोग जुड़े हैं. इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.

एडीजी साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह के मुताबिक, नेटवर्क से जुड़े अन्य भारतीय सहयोगियों की पहचान की जा रही है. डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण जारी है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

