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विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

Jaipur News: राजस्थान पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरोह युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर कंबोडिया और म्यांमार भेजता था, जहां उनसे जबरन साइबर ठगी करवाई जाती थी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 04, 2026, 08:32 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 08:32 AM IST
विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे
Image Credit: साइबर गुलामी रैकेट के 5 आरोपी गिरफ्तार.

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क युवाओं को विदेश में 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह वेतन का लालच देकर कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस भेजता था. वहां पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और क्रिप्टो फ्रॉड जैसे साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था.

I4C की सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई

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यह कार्रवाई डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत की गई. पुलिस को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से महत्वपूर्ण सूचना मिली थी. इसके बाद तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच शुरू की गई. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि I4C के डाटा विश्लेषण में राजस्थान के 500 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान हुई, जिन्हें इन देशों में भेजा गया था. इनमें से कई अब तक भारत वापस नहीं लौटे हैं.

पीड़ितों ने सुनाई दर्दनाक कहानी

जो लोग विदेश से लौटे, उन्होंने पुलिस को बताया कि वहां उनके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. उन्हें इच्छा के विरुद्ध साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता था. काम से मना करने या वापस लौटने की बात करने पर धमकियां दी जाती थीं.

जांच में ऐसे पहुंची पुलिस आरोपियों तक

जांच के दौरान पुलिस ने ब्यावर निवासी राजकरण उर्फ रॉनी (ROXX) और सागर सिंह को गिरफ्तार किया. इनके मोबाइल फोन, पासपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में विदेशी हैंडलर्स, वीपीएन, बायनेन्स (Binance), फर्जी जीपीएस और अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले.

इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने ब्यावर निवासी जीतूराज उर्फ जेम्स, रवि कुमार उर्फ माही और अनिल कुमार उर्फ डेविल को कोलकाता से गिरफ्तार किया. उस समय ये तीनों टूरिस्ट वीजा पर म्यांमार जाने की तैयारी कर रहे थे.

ऐसे चलता था साइबर ठगी का पूरा खेल

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्कैम सेंटर पहुंचने के बाद पहले उन्हें साइबर ठगी का प्रशिक्षण दिया जाता था. इसके बाद फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर भारतीय नागरिकों से दोस्ती की जाती थी. कुछ दिनों तक सामान्य बातचीत कर पीड़ितों का विश्वास जीता जाता और उनकी आर्थिक स्थिति, बैंक खातों तथा अन्य निजी जानकारी जुटाई जाती थी.

इसके बाद उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपये निवेश करवाए जाते थे. ठगी से मिली रकम पहले म्यूल खातों में भेजी जाती और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीन और कंबोडिया में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचा दिया जाता था.

विदेश पहुंचते ही छीन लिए जाते थे पासपोर्ट

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विदेश पहुंचने के बाद युवाओं के पासपोर्ट और पहचान पत्र तुरंत जब्त कर लिए जाते थे. उनसे रोजाना सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक काम कराया जाता था. यदि कोई काम छोड़ना चाहता था तो उस पर हजारों डॉलर का जुर्माना लगाया जाता और मारपीट की धमकी दी जाती थी.

फर्जी महिला फेसबुक प्रोफाइल बनाकर की दोस्ती

राजकरण उर्फ रॉनी (ROXX) कंबोडिया के पोइपेट स्थित स्कैम कंपाउंड में एचआर की भूमिका निभाता था. भारत लौटने के बाद उसने ब्यावर के कई युवाओं को 800 डॉलर प्रतिमाह वेतन का लालच देकर कंबोडिया भेजा और इसके बदले कमीशन लिया. सागर सिंह पोइपेट में फर्जी महिला फेसबुक प्रोफाइल बनाकर भारतीय नागरिकों से दोस्ती करता था. 5 से 7 दिनों तक बातचीत कर उनकी गोपनीय जानकारी जुटाने के बाद वह मामला अपने टीम लीडर को सौंप देता था, जो क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे.

जीतूराज फुलवारी उर्फ जेम्स के नाम पर बायनेन्स पर क्रिप्टो अकाउंट संचालित था. इसके जरिए यूएसडीटी के माध्यम से धन कंबोडिया में मौजूद नेटवर्क तक भेजा जाता था. यह फर्जी म्यूल खाते, भारतीय सिम कार्ड और भारतीय युवाओं के पासपोर्ट व दस्तावेज चीनी हैंडलर्स तक पहुंचाने में भी शामिल था.

रवि कुमार उर्फ माही वर्ष 2023 से कंबोडिया के स्कैम कंपाउंड में सक्रिय था. वह फर्जी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए भारतीय नागरिकों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था और बाद में म्यांमार स्थित नए स्कैम सेंटर में जाने की तैयारी कर रहा था. अनिल कुमार उर्फ डेविल, जो जीतूराज का भाई है, वर्ष 2024 में कंबोडिया गया था और करीब एक साल तक स्कैम सेंटर में सक्रिय रहा. उसे चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के नाम पर म्यांमार भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने कोलकाता से उड़ान भरने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया.

कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पासपोर्ट, विदेशी वीजा से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए हैं. जांच एजेंसियां अब इस पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी हैं और फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

इन अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका

यह कार्रवाई एसपी साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन और डीएसपी एवं थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने की. टीम में इंस्पेक्टर नीरज कुमार, एएसआई राकेश कुमार सामोता, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, दौलतराम, कांस्टेबल सुभाष कुमार और चालक कांस्टेबल सूबे सिंह शामिल रहे.

राजस्थान पुलिस ने की लोगों से अपील

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले आकर्षक प्रस्तावों पर बिना पूरी जांच-पड़ताल के भरोसा न करें. किसी भी साइबर धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी पुलिस थाने को दें. इससे समय रहते अपराध पर रोक लगाने और लोगों को ठगी से बचाने में मदद मिल सकती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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