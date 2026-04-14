राजस्थान में अब मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम छुड़वाएंगे नशा! जानें कैसे

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने नशे के खिलाफ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और खाटू श्याम मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष अभियान 'एंटी वेनम' चलाएगी.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम को एक नई दिशा देते हुए अब धार्मिक आस्था को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है. जयपुर रेंज में चल रहे विशेष अभियान 'एंटी वेनम' के तहत पुलिस अब नशे के आदी लोगों को मंदिरों में भगवान के सामने शपथ दिलाकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी.
जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में अब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और खाटू श्याम मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया है. योजना के अनुसार, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो नशे के आदी हैं लेकिन इसे छोड़ना चाहते हैं. इन व्यक्तियों को मंदिरों में महंत के माध्यम से भगवान के समक्ष नशा त्यागने की शपथ दिलाई जाएगी.
राजस्थान पुलिस का मानना है कि धार्मिक आस्था का सहारा लेकर लोगों में मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी और वे नशे की लत से बाहर निकलने के लिए अधिक प्रेरित होंगे.
अभियान 'एंटी वेनम' के तहत बड़ी कार्रवाई
जयपुर रेंज में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं.
करीब 2 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त
25.404 ग्राम MD ड्रग्स बरामद
781.50 ग्राम स्मैक जब्त
88.827 किलोग्राम गांजा जब्त
15.516 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद
10.811 किलोग्राम डोडा चूरा/छिलका जब्त
79.12 ग्राम अफीम बरामद
6109 गांजे के पौधे जब्त
18,849 ट्रामाडोल कैप्सूल/टैबलेट्स और 4093 सीरप की शीशियां बरामद
अभियान के दौरान जयपुर रेंज के विभिन्न जिलों में 229 मामले दर्ज किए गए, जबकि 226 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
राजस्थान पुलिस का यह प्रयास कानून के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से नशे के खिलाफ व्यापक लड़ाई लड़ने का संकेत देता है. पुलिस का मानना है कि सख्ती के साथ-साथ जन जागरूकता और आस्था आधारित पहल से ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!