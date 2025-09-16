Zee Rajasthan
अलवर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा! दोस्ती के चक्कर में खत्म हुआ करियर

Rajasthan Police Constable Exam 2025: अलवर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. अभ्यर्थी पिंकी गुर्जर का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर खुलासा हुआ कि उसने पहले अपनी सहेली की जगह परीक्षा दी थी. पुलिस ने पिंकी व उसके भाई को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया.

Published: Sep 16, 2025, 03:19 PM IST

Alwar News: अलवर जिले में आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान शनिवार को एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. मामला 14 सितंबर को हुए दूसरे चरण की परीक्षा का है. इस दौरान एक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर पूरी सच्चाई उजागर हो गई.

दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया
जानकारी के अनुसार, पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर एनईबी थाना अधिकारी दिनेश चंद अपनी टीम के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे. वहां केंद्राधीक्षक ने बताया कि पिंकी गुर्जर पुत्री बहादुर सिंह, निवासी खरगपुर, सैपऊ (धौलपुर) का फिंगरप्रिंट दर्ज रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था. शंका के आधार पर जब पिंकी से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने माना कि मई-जून 2025 में उसने अपनी सहेली आयुषी पुत्री रामधार सिंह, निवासी मनिया (धौलपुर) की जगह प्री-बीएसटीसी/डीएलएड की परीक्षा दी थी. उस समय बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दर्ज किए गए थे और परिणाम में आयुषी पास हो गई थी.

14 सितंबर को दिया परीक्षा
14 सितंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पिंकी ने अपनी दूसरी पारी में खुद परीक्षा दी, लेकिन फिंगरप्रिंट पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा पाए. इससे पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया. इसके बाद महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में पिंकी से पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. साथ ही उसके भाई ऋषिकेश को भी पुलिस ने थाने लाकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

क्या बोले एडिशनल एसपी?
अलवर मुख्यालय के एडिशनल एसपी आईपीएस कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि मामले में तुरंत जीरो नंबर एफआईआर दर्ज की गई और केस को धौलपुर कोतवाली थाने स्थानांतरित कर दिया गया है. यह घटना भर्ती परीक्षाओं में चल रहे फर्जीवाड़े पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. लगातार सख्त निगरानी और बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं, जिससे न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं बल्कि मेहनत से पढ़ाई करने वाले हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

