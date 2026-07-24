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अब 1 लाख से ऊपर की ठगी पर बिना इंतजार खुद दर्ज होगी E-Zero FIR, जानें क्या है नया नियम

Jaipur News : राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी पर शिकंजा कसते हुए 23 जुलाई 2026 से एक लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन धोखाधड़ी पर स्वतः E-Zero FIR दर्ज करने की नई व्यवस्था शुरू की है, जिससे त्वरित कार्रवाई से पीड़ितों की रकम बचाने में मदद मिलेगी.

Edited byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 24, 2026, 01:20 PM|Updated: Jul 24, 2026, 01:20 PM
अब 1 लाख से ऊपर की ठगी पर बिना इंतजार खुद दर्ज होगी E-Zero FIR, जानें क्या है नया नियम
Image Credit: AI

Jaipur News : राजस्थान में साइबर अपराधों पर तेजी से अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है. अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी होने पर शिकायत मिलते ही E-Zero FIR स्वत: दर्ज की जाएगी. नई व्यवस्था लागू होने के पहले ही दिन इसका असर भी देखने को मिला है. राज्यभर में अब तक 460 E-Zero FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि शुरुआती 18 घंटों में 7 मामलों में तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई.

नई व्यवस्था 23 जुलाई 2026 से लागू
राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत अब साइबर ठगी के मामलों में पुलिस बिना देरी किए जांच शुरू कर सकेगी. पहले यह सुविधा केवल 5 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में उपलब्ध थी, लेकिन बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए इसकी सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। नई व्यवस्था 23 जुलाई 2026 से पूरे राजस्थान में लागू हो गई है.

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साइबर ठगों पर ऐसे कसेगा शिकंजा
ADG साइबर क्राइम वी.के. सिंह ने बताया कि नई प्रणाली लागू होने के साथ ही साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार बढ़ गई है. अब राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज 1 लाख रुपये या उससे अधिक की शिकायतें स्वत: E-Zero FIR में परिवर्तित होकर राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगी. इसके बाद मामले को जांच के लिए संबंधित जिला साइबर थाना या स्थानीय पुलिस थाने को भेज दिया जाएगा.नई व्यवस्था के तहत पुलिस को शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर का इंतजार किए बिना जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. शुरुआती जांच में संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करना, लेन-देन का विश्लेषण, ठगी की रकम होल्ड कराना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), सब्सक्राइबर डिटेल (SDR), IPDR की जांच और CCTV फुटेज जुटाने जैसी कार्रवाई तुरंत की जाएगी, जिससे ठगी की रकम बचाने की संभावना बढ़ सके.

E-Zero FIR वापस लेने का प्रावधान भी
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाने पहुंचकर FIR की मुद्रित प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे. अगर निर्धारित समय में वो उपस्थित नहीं होता है तो नोटिस जारी किया जाएगा. आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर 30 दिन बाद E-Zero FIR वापस लेने का प्रावधान भी रखा गया है.

1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की जिला साइबर थाना करेगा जांच
नई व्यवस्था में मामलों का दायरा भी स्पष्ट किया गया है. 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर करेगा, जबकि 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मामलों की जांच संबंधित जिला साइबर थाना या स्थानीय पुलिस थाना करेगा.


राजस्थान पुलिस का कहना है कि इस पहल से साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती "गोल्डन ऑवर" का बेहतर उपयोग हो सकेगा. त्वरित कार्रवाई के जरिए ठगी की रकम को समय रहते फ्रीज करने और पीड़ितों को राहत दिलाने में मदद मिलेगी. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो वह बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए. समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम वापस मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

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