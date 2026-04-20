Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान पुलिस ने किया पर्दाफाश, रबर के फिंगरप्रिंट से बना रहे थे आधार कार्ड

राजस्थान पुलिस ने किया पर्दाफाश, रबर के फिंगरप्रिंट से बना रहे थे आधार कार्ड

Rajasthan News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से एक बड़े फर्जी आधार कार्ड रैकेट का खुलासा हुआ. मुख्य आरोपी कुलदीप शर्मा अवैध आधार सेंटर चलाकर फर्जी आधार बना रहा था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 20, 2026, 06:10 PM|Updated: Apr 20, 2026, 06:10 PM
राजस्थान पुलिस ने किया पर्दाफाश, रबर के फिंगरप्रिंट से बना रहे थे आधार कार्ड
Image Credit:

Rajasthan Crime: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई के बाद फर्जी आधार रैकेट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. भादरा क्षेत्र में नगरपालिका के पास संचालित अवैध आधार सेंटर पर छापेमारी में पकड़े गए मुख्य आरोपी कुलदीप शर्मा से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं. इससे यह मामला अब केवल फर्जी दस्तावेज बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसके तार साइबर अपराध और संभावित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं.

राजस्थान एटीएस और हनुमानगढ़ जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सामने आया है कि आरोपी कुलदीप शर्मा ऑपरेटर आईडी का दुरुपयोग कर लंबे समय से फर्जी आधार कार्ड बना रहा था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि जिस सेंटर की लोकेशन गुजरात में दर्ज होनी चाहिए थी, उसे अवैध रूप से हनुमानगढ़ में संचालित किया जा रहा था. इस पूरे मामले में जसवंत और आमिर खान की भूमिका भी जांच के दायरे में है-यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी आईडी चोरी कर इस्तेमाल की गई या उनकी सहमति से यह खेल चल रहा था.

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बायोमेट्रिक सिस्टम को धोखा देने के लिए हाईटेक तरीके अपनाए थे. मौके से लाल और सफेद रबर पर बने डमी फिंगरप्रिंट बरामद किए गए, जिनसे लॉगिन किया जाता था. इसके अलावा कागज पर प्रिंट की गई आंखों की रेटिना की तस्वीरों को आईरिस डिवाइस के सामने रखकर पहचान सत्यापन प्रक्रिया को फर्जी तरीके से पूरा किया जा रहा था. एनरोलमेंट रसीदों पर जसवंत और आमिर के फर्जी हस्ताक्षर भी खुद आरोपी द्वारा किए जा रहे थे.

एटीएस जांच में सामने आया है कि इन फर्जी आधार कार्ड का उपयोग सिम कार्ड जारी करवाने, बैंक खाते खुलवाने और साइबर ठगी में किया जा रहा था. सूत्रों के मुताबिक, कुछ मामलों में इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर अपराधियों के विदेश भागने की भी आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा फर्जी मोबाइल नंबरों के जरिए राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल की संभावना को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

मामले में DOIT आधार कार्यालय से जुड़े कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी स्तर पर फर्जीवाड़ा बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत के संभव था या नहीं.
पुलिस और एटीएस अब इस रैकेट के संभावित अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच कर रही है.
आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे पिछले एक साल के दौरान बनाए गए फर्जी आधार कार्ड और उनसे जुड़े लोगों की पहचान की जा सकें. फिलहाल एटीएस इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरारराजस्थान में पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी, 3500 करोड़ का भुगतान अटका

ट्रेंडिंग न्यूज़

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

राजस्थान में ‘आग उगल’ रहा सूरज! पारा 42°C पार, घर से निकलना हुआ खतरनाक

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

राजस्थान में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! पारा पहुंचा 42.1°C, इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने के बाद PM मोदी का दौरा कैंसिल, कल होना था उद्घाटन

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
rajasthan crime
Jaipur News

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश

पचपदरा रिफाइनरी में आग पर CM का बड़ा बयान! हाई लेवल जांच के दिए आदेश

Rajasthan news
2

जेईई मेन सेशन-2 का रिजल्ट हुआ घोषित, राजस्थान के 4 छात्रों ने लहराया परचम, देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

JEE Mains 2026 Result
3

संगठन विस्तार से लेकर चुनावी रणनीति तक! बीजेपी के बड़े मिशन पर नितिन नबीन का राजस्थान दौरा

Rajasthan Politics News
4

पचपदरा रिफाइनरी फैक्ट्री हादसे पर जूली और बेनीवाल ने BJP साधा निशाना, सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

Pachpadra Refinery Inauguration
5

नावां में ग्रामीणों का SDM कार्यालय के बाहर धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Deedwana news