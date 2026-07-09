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राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़

राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच ने शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर करीब 500 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड युवराज सतीश मुदलियार को पुणे से गिरफ्तार किया.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 09, 2026, 07:57 PM|Updated: Jul 09, 2026, 07:57 PM
राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में एक तरफ साइबर ठग हर दिन लोगों को अलग-अलग तरीके से निशाना बना रहे है तो वहीं राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर टीम ऐसे साइबर ठगों को बेनकाब कर रही है. ऐसे ही एक मामले में शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देशभर के लोगों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है.

पुलिस ने करीब 500 करोड़ रुपये के मेगा साइबर फ्रॉड के मुख्य सरगना युवराज सतीश मुदलियार को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनियों की आड़ में लोगों के दस्तावेज हासिल कर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाता था और उन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम को हवाला और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से विदेशों तक पहुंचाता था.

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स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में परिवादी ने 16 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उन्हें '105 IND STOCKS ADV' नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये की ठगी की गई.

मामले की जांच के दौरान साइबर टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप की चैट, मोबाइल नंबरों और डिजिटल डेटा का तकनीकी विश्लेषण किया. जांच में सामने आया कि केवल इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देशभर के निवेशकों से करीब 500 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जा चुकी है. इसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की गहन पड़ताल शुरू की और गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सफलता हासिल की.

पीड़ितों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया

जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को शेयर ट्रेडिंग और निवेश में भारी मुनाफे का लालच देता था. शुरुआत में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें निवेश पर थोड़ा-बहुत लाभ भी उनके बैंक खातों में भेजा जाता था. इससे पीड़ितों को योजना पर भरोसा हो जाता और वे अपनी बड़ी रकम निवेश कर देते थे. जैसे ही करोड़ों रुपये अपराधियों के खातों में पहुंचते, पीड़ितों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाता और ग्रुप को डिलीट कर पूरा नेटवर्क गायब हो जाता था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी स्टेट साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए दर्जनों बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शनों की बारीकी से जांच की. लगातार तकनीकी विश्लेषण और निगरानी के बाद पुलिस ने पुणे के लोहगांव निवासी युवराज सतीश मुदलियार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर जयपुर लाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है.

दस्तावेजों का दुरुपयोग

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पुणे में ग्रेस फाइनेंस, पॉजिटिव बैलेंस और गुरु फाइनेंस नाम से फर्जी लोन कंपनियां संचालित करता था. लोन दिलाने के नाम पर वह लोगों से पैन कार्ड, आधार, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ले लेता था. बाद में इन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाए जाते थे. खाताधारकों को इसके बदले करीब 10 हजार रुपये का कमीशन दिया जाता था.

5 प्रतिशत कमीशन

पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की करोड़ों रुपये की राशि पहले म्यूल खातों में जमा कराई जाती थी. इसके बाद आरोपी एटीएम के जरिए नकदी निकालता और हवाला नेटवर्क के माध्यम से अपने बिनांस (Binance) वॉलेट में USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर विदेशों में बेच देता था. इस पूरी प्रक्रिया के बदले उसे लगभग 5 प्रतिशत कमीशन मिलता था. इस तरह साइबर अपराध की रकम को डिजिटल माध्यम से विदेशों तक पहुंचाकर उसका स्रोत छिपाया जाता था.

अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे

राजस्थान पुलिस अब आरोपी के बिनांस वॉलेट, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन को फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रही है. साथ ही इस पूरे साइबर सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों, म्यूल अकाउंट ऑपरेटरों और हवाला नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. हाल के वर्षों में सामने आए सबसे बड़े संगठित साइबर निवेश घोटालों में से एक है. मामले में आगे की जांच जारी है और संभावना है कि पूछताछ के दौरान इस अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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