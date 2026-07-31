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कांवड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अगर नियम तोड़े तो होगा एक्शन

Jaipur News: हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर राजस्थान पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. हथियार, नशा, तेज डीजे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर यात्रा पर रोक रहेगी. महिला सुरक्षा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और त्वरित पुलिस कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 31, 2026, 10:49 AM IST | Updated:Jul 31, 2026, 10:49 AM IST
कांवड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अगर नियम तोड़े तो होगा एक्शन
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: हरिद्वार कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर राजस्थान पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. राजस्थान से हरिद्वार जाने और वहां से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, सुगम यात्रा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर एडीजी लॉ एंड आर्डर वी.के. सिंह ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस कमिश्नर को यात्रा के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ कोर्डिनेशन प्रभावी पुलिस प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे. बड़ी संख्या में राजस्थान के कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने और वापस लौटने की संभावना को देखते हुए प्रदेशभर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

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श्रद्धालुओं के लिए क्या करें
राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से यात्रा के दौरान अपना मूल एवं वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, हमेशा साथ रखने की अपील की है.

यात्रियों को केवल निर्धारित पारंपरिक कांवड़ मार्गों एवं वैकल्पिक नहर पटरी मार्गों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है.

यदि यात्रा के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या आपात स्थिति दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन पर देने को कहा गया है.

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस द्वारा की जा रही एंटी-सबोटाज जांच एवं चेकिंग में पूरा सहयोग करने तथा व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और अन्य यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की भी अपील की गई है.


इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

राजस्थान पुलिस ने साफ किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हॉकी, डंडे, त्रिशूल, बेसबॉल बैट या किसी भी प्रकार के हथियार एवं नुकीली वस्तुएं साथ ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

यात्रा के दौरान शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन भी सख्त वर्जित रहेगा.

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ियों का पैदल अथवा वाहनों से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

इसके अलावा ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे मालवाहक वाहनों में यात्रियों का परिवहन नहीं किया जा सकेगा.

निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गानों और नारों पर भी पूर्ण रोक रहेगी.

खाना बनाने के लिए वाहनों में एलपीजी सिलेंडर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

वहीं रेलगाड़ियों या बस, ट्रक जैसे वाहनों की छत पर बैठकर यात्रा करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय होगा.

राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर यातायात बाधित करने वाली मानक से अधिक बड़े आकार की कांवड़ अथवा झांकियां निकालने की भी अनुमति नहीं होगी.


पुलिस अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश
एडीजी कानून -व्यवस्था वी.के. सिंह ने फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वाहन टकराने, पार्किंग विवाद या किसी भी छोटे विवाद की सूचना मिलने पर 10 मिनट के भीतर निकटतम पुलिस टीम मौके पर पहुंचेगी, ताकि मामूली विवाद बड़ा रूप न ले सके. सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. फर्जी, पुराने या भ्रामक वीडियो और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रहेगी.

किसी भी भ्रामक सूचना का संबंधित जिला पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक घंटे के भीतर खंडन जारी किया जाएगा. यातायात प्रबंधन के तहत किसी भी प्रकार का अघोषित रूट डायवर्जन नहीं किया जाएगा. यदि रूट डायवर्जन आवश्यक हुआ तो उसकी जानकारी 48 घंटे पहले मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी. साथ ही एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस कॉरिडोर सुरक्षित रखा जाएगा.

महिला कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए होगी विशेष तैनाती
डीजे संचालन के लिए अनुमति से पहले ऑडियो की स्क्रीनिंग की जाएगी. बिना अनुमति संचालित या निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम को तत्काल जब्त किया जाएगा. मिश्रित एवं संवेदनशील क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरने के दौरान छतों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी तथा पूरे मार्ग की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी और शांति समिति की बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा. सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शिविर एवं टेंट मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाएंगे ताकि यातायात प्रभावित न हो. महिला कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी.

पड़ोसी राज्यों की पुलिस से होगी बातचीत
इसके अलावा कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सघन एंटी-सबोटाज चेकिंग, प्रभावी नाकाबंदी, पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ लगातार सूचना साझा करने, श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशील एवं सेवा भाव से व्यवहार करने और यात्रा के शुरुआती प्वाइंट्स पर ही प्रभावी चेकिंग एवं समझाइश के निर्देश दिए गए हैं. राजस्थान पुलिस ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि कांवड़ यात्रियों, व्यापारियों या स्थानीय नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पुलिसकर्मी मौके पर ही तत्काल हस्तक्षेप कर उसका स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करें ताकि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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