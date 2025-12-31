राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टरों को मिला नए साल का बंपर तोहफा, 31 दिसंबर को 44 निरीक्षकों को मिला प्रमोशन

Rajasthan,44 Inspectors promotion : नए साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान पुलिस को बड़ी खुशखबरी मिली है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गृह विभाग ने 31 दिसंबर को 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारी के समकक्ष बना दिया. यह प्रमोशन डिप्टी एसपी रैंक के बराबर है, जिससे इन अधिकारियों की जिम्मेदारी और वेतन दोनों बढ़ जाएंगे.

राजनीतिक विवाद के बीच प्रमोशन

हाल ही में चौमूं में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की घटना हुई थी. इस मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SHO प्रदीप शर्मा पर तंज कसा था कि वे चुनाव लड़ने की फिराक में हैं. अब प्रमोशन मिलने से SHO को नई जिम्मेदारी मिल गई है. राजनीतिक गलियारों में इस प्रमोशन पर चर्चा तेज हो गई है.

पुलिस विभाग में उत्साह

प्रमोशन पाने वाले 44 अधिकारियों में कई लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इस प्रमोशन से पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है. अधिकारियों का कहना है कि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में इजाफा होगा. नए साल पर यह प्रमोशन पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा तोहफा साबित हुआ है.

खबर अपडेट की जा रही है…

