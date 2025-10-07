Zee Rajasthan
राजस्थान पुलिस ने इस वजह से वाहन चालकों पर लगाया 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन पर लेन ड्राइव अभियान के तहत अब तक हाइवे पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर 2 करोड़ 44 लाख 83 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है.   

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Oct 07, 2025, 02:54 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 02:54 PM IST

राजस्थान पुलिस ने इस वजह से वाहन चालकों पर लगाया 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में चंदवाजी से शाहजहांपुर तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा लेन ड्राइव अभियान का अब हाइवे पर असर दिखाने लगा है.

इस अभियान के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई और चालकों में बढ़ती जागरूकता से यातायात अनुशासन में सुधार नजर आ रहा है, हालांकि खराब सड़कें और हाइवे की मौजूदा स्थिति अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को जागरूकता चरण के रूप में हुई थी, जिसमें पुलिस ने हाइवे पर वाहन चालकों को समझाइश देकर यातायात नियमों की जानकारी दी.

5 सितंबर तक चले इस चरण के बाद 6 सितंबर से नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त चालान कार्रवाई शुरू कर दी गई. हाइवे के विभिन्न हिस्सों-चंदवाजी, मनोहरपुर, शाहपुरा, कोटपूतली और शाहजहांपुर पर पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं, जो निर्धारित लेन से बाहर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई कर रही हैं.

पुलिस के अनुसार, अब तक लेन ड्राइव नियम तोड़ने पर 37,279 चालान और एमवी एक्ट उल्लंघन पर 10,718 चालान किए जा चुके हैं. लेन ड्राइव अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 86 लाख 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं एमवी एक्ट के तहत 58 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है. दोनों मिलाकर कुल 2 करोड़ 44 लाख 83 हजार रुपए का जुर्माना हाइवे पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया है.

अभियान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, वहां वाहन चालक निर्धारित लेन में चलते नजर आते हैं लेकिन पुलिस की मौजूदगी समाप्त होते ही स्थिति पहले जैसी हो जाती है. वाहन चालकों का कहना है कि अभियान अच्छा है, लेकिन सड़कें खराब और गड्ढों से भरी होने के कारण लेन ड्राइविंग व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

कई स्थानों पर बाइक सवार भारी वाहनों की लेन में चलने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं और लेन मार्किंग साफ नहीं दिखती. ऐसे में चालक मजबूर होकर लेन तोड़ते हैं और चालान की मार झेलनी पड़ती है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है. अभियान से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है.
