राजस्थान पुलिस की JECC प्रदर्शनी पर खर्च का बवाल, स्वीकृत बजट से 2.29 करोड़ ज्यादा खर्च

Rajasthan news: नए आपराधिक कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने जयपुर के JECC सीतापुरा में भव्य प्रदर्शनी लगाई. मकसद जागरूकता का था, लेकिन अब यही आयोजन खर्च को लेकर सवालों में है. सरकार से स्वीकृत 11 करोड़ 5 लाख के बजट से बढ़कर खर्च 13 करोड़ 34 लाख रुपए पहुंच गया.

अब पुलिस मुख्यालय सरकार से 2 करोड़ 29 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहा है. ये वही जेईसीसी सीतापुरा है, जहां नए आपराधिक कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए मेगा प्रदर्शनी लगाई गई. शुरुआत में ये प्रदर्शनी 13 से 17 अक्टूबर तक प्रस्तावित थी, लेकिन प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंच से इसका समय दीपावली तक बढ़ाने के लिए कहा.

इसके बाद प्रदर्शनी का समय 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया. यानी तय समय से चार दिन ज्यादा और यहीं से खर्च का ग्राफ तेजी से ऊपर चला गया. पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदर्शनी का समय बढ़ने के साथ ही खर्च बढ़ने के अन्य कई कारण बताए गए हैं. पुलिस विभाग ने 10.45 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा. वित्त विभाग ने 11.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी. लेकिन वास्तविक खर्च 13.34 करोड़ रुपए हुआ. यानी 2.29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ.

प्रदर्शनी स्थल JECC हॉल-1 की डिजाइनिंग, संरचना, सजावट और वाई-फाई पर 5.38 करोड़ का स्वीकृत थे. लेकिन 5.98 करोड़ रुपए खर्च हो गए. संवाद स्थल हॉल-2 के स्टेज, साउंड प्रूफिंग और ऑडियो-वीडियो पर 1.59 करोड़ की मंजूरी थी. मगर खर्च बढ़कर 2.19 करोड़ पहुंच गया.

JECC के किराए, मेंटेनेंस और बिजली के लिए 2.22 करोड़ रुपए स्वीकृत थे. जबकि वास्तविक खर्च 2.53 करोड़ रुपए हो गया. इतना ही नहीं आतिथ्य सत्कार के लिए विभाग ने 65 लाख की मांग की थी, लेकिन बजट सिर्फ 15 लाख मिला. प्रदर्शनी की अवधि और आगंतुकों की संख्या बढ़ने से यहां भी खर्च बढ़ा.

इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई बसों के किराए के लिए 7 लाख रुपए का भुगतान भी बाद में जोड़ा गया. जो शुरुआती प्रस्ताव में शामिल ही नहीं था. अब पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पत्र लिखकर 2.29 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मांगी है, ताकि आयोजन में हुए खर्च का भुगतान किया जा सके.