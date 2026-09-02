/राजस्थान घूमने वालों के लिए बड़ी खबर! टूरिस्ट्स की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे ये कदम

Rajasthan News: राजस्थान आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा प्लान तैयार किया है. प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, CCTV, पर्यटक सहायता बल और पर्यटन थानों समेत कई अहम मुद्दों पर अफसरों के बीच मंथन हुआ.

पुलिस मख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में DGP राजीव कुमार शर्मा ने निर्देश दिए कि आमेर में किए गए सुरक्षा ऑडिट की तर्ज पर 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए. ऑडिट में सामने आने वाली कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया.

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DGP ने साफ कहा कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा केवल मेले या किसी विशेष आयोजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए. पूरे साल पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए स्थायी और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जाए.

धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन जरूरी

खाटूश्यामजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, रामदेवरा, गोगामेड़ी, पुष्कर, श्रीनाथद्वारा और सांवरिया सेठ जैसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए.

DGP ने कहा कि इन स्थानों पर केवल मेलों के दौरान ही नहीं, बल्कि हर सप्ताह उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल और पर्यटक सहायता बल की तैनाती की जाए. लॉन्ग वीकेंड और प्रमुख मेलों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के लिए भी कहा गया.

TAF की दिखेगी प्रभावी मौजूदगी

पर्यटकों की मदद के लिए तैनात पर्यटक सहायता बल यानी TAF को और मजबूत करने पर जोर दिया गया. प्रमुख स्थानों पर सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित पुलिसकर्मी पर्यटकों को तत्काल सहायता और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे. पर्यटन स्थलों पर 112 हेल्पलाइन, राजकॉप सिटीजन ऐप और अन्य उपयोगी लिंक की जानकारी वाली स्टेंडी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

एयरपोर्ट पर भी पर्यटकों के लिए सूचना व्यवस्था

बैठक में सामने आया कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर TAF की व्यवस्था है, लेकिन एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था नहीं है. इस पर DGP ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से समन्वय कर पोस्टर, बैनर, स्टेंडी और LED के जरिए पर्यटकों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.



पर्यटक सहायता बूथों पर विभिन्न भाषाओं में पर्यटन स्थलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए विदेशी भाषाओं का कोर्स कर चुके युवक-युवतियों को लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पर सेवाएं उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया.

CCTV, मेडिकल सुविधा और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती

पर्यटन स्थलों पर अधिका से अधिक CCTV कैमरे लगाने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध CCTV कैमरों को जोड़कर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया गया, जहां पर्यटकों की संख्या अधिक है, वहां पर्यटन थाना स्थापित करने पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा पर्यटकों के लिए आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, महिला पर्यटकों की मदद के लिए महिला पुलिसकर्मी और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.

सवाईमाधोपुर-जैसलमेर में पर्यटन थाने

बैठक में सवाईमाधोपुर और जैसलमेर में पर्यटन थाने स्थापित करने के प्रस्ताव का फॉलोअप लेने के निर्देश दिए गए. साथ ही प्रदेश में पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने और पर्यटन पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया.

आमेर की केस स्टडी दूसरे पर्यटन स्थलों पर लागू होगी

DGP ने आमेर में हुए सुरक्षा ऑडिट की केस स्टडी को प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के साथ स्वच्छ वातावरण, बेहतर सड़क, व्यवस्थित यातायात, पार्किंग और जरूरी सूचनाओं की उपलब्धता भी पर्यटन अनुभव का अहम हिस्सा हैं.

जयपुर में हेरिटेज वॉक की तैयारी

जयपुर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए हेरिटेज वॉक विकसित करने पर भी चर्चा हुई. इसका उद्देश्य पर्यटकों को जयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित भ्रमण उपलब्ध कराना है. वहीं, TAF और पुलिस के बेहतर समन्वय के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को नियमित पेट्रोलिंग के दौरान टूरिस्ट साइट्स को भी कवर करने के निर्देश दिए गए हैं.