/रिश्वत लेकर छोड़ी मांस से भरी गाड़ी, गौरक्षकों ने पकड़ा, चालक के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप

Kotputli News: राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. कोटपूतली के पावटा क्षेत्र में मांस से भरी एक पिकअप पकड़े जाने के बाद ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. पिकअप चालक का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाबरू थाना पुलिस को एक लाख रुपए देकर छोड़ने की बात कहता सुनाई दे रहा है.

हालांकि वायरल वीडियो और आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस घटनाक्रम ने खाकी की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को हाईवे पर "डाक पार्सल" लिखी एक संदिग्ध पिकअप को गौ रक्षकों ने रोक लिया था. वाहन में बड़ी मात्रा में मांस भरा हुआ बताया जा रहा है.

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सूचना मिलने पर भाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को थाने ले गई, लेकिन आरोप है कि देर रात पुलिस ने उसी वाहन को छोड़ दिया. इसके बाद जैसे ही पिकअप पावटा क्षेत्र में पहुंची, वहां पहले से सतर्क गौ रक्षकों और ग्रामीणों ने उसे दोबारा रुकवा लिया. वाहन का गेट खुलते ही मांस से भरी बोरियां देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और हंगामे जैसे हालात बन गए. इसी दौरान चालक से ग्रामीणों ने पूछताछ की, तो उसने कथित तौर पर कहा कि वह भाबरू पुलिस को एक लाख रुपए देकर आया है. यह कथित बयान कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस फिर मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया. चालक से पूछताछ की जा रही है. हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी तक वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

गौरतलब है कि भाबरू पुलिस पहले भी विवादों में रह चुकी है. पूर्व में भी पैसों के लेन-देन और कथित अवैध हथियार प्रकरण को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ चुके हैं. ऐसे में ताजा मामला सामने आने के बाद आमजन के बीच पुलिस की कार्यशैली को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है.

