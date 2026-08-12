/राजस्थान पुलिस में ट्रांसफर की बड़ी लिस्ट जारी, 123 DSP को मिली नई जिम्मेदारी, जानें कौन कहां देगा ड्यूटी?

Rajasthan Police Transfer List: राजस्थान पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. डिप्टी एसपी स्तर के 123 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. तबादला सूची में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अधिकारियों के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से जुड़े कई नाम भी शामिल हैं. लंबे समय से एक जगह तैनात कई अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारी दी गई है. इस फेरबदल के बाद कई जिलों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं. वहीं, पुलिस की अलग-अलग विशेष इकाइयों में भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है. माना जा रहा है कि नई पोस्टिंग के जरिए पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है.

राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 123 अधिकारियों के मंगलवार देर रात तबादले किए गए हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की ओर से जारी ट्रांसफर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को नई तैनाती वाली जगह पर तुरंत जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं. तबादला सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी बड़ा फेरबदल किया गया है. इससे पहले मंगलवार शाम राजस्थान सरकार ने 183 RAS अधिकारियों के तबादले किए थे. इनमें ऐसे अधिकारी भी शामिल थे, जो तीन साल से एक ही जगह पर तैनात थे या अपने गृह जिले में पदस्थ थे. दरअसल, पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात और गृह जिले में कार्यरत अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे.

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नई RPS ट्रांसफर लिस्ट के तहत जयपुर कमिश्नरेट में भी कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं. नरेन्द्र कुमार को एसीपी पुलिस कंट्रोल रूम, हेमराज को एसीपी साइबर क्राइम, जेठू सिंह को एसीपी सोडाला और दिलीप कुमार मीणा को एसीपी शास्त्री नगर की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं संग्राम सिंह को एसीपी साइबर क्राइम, जितेन्द्र सिंह को एसीपी आदर्श नगर और कृष्णराज जांगिड़ को एसीपी चौमूं लगाया गया है. नरेन्द्र कुमार को एसीपी महिला सेल की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसके अलावा डॉ. पूनम को एसीपी अशोक नगर, शिवदयाल बलाई को एसीपी मालवीय नगर, दीपक कुमार खंडेलवाल को एसीपी सांगानेर और धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को एसीपी बगरू लगाया गया है.



48 ट्रेनी RPS अधिकारियों को भी मिली पोस्टिंग

तबादलों के साथ 48 ट्रेनी RPS अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में पोस्टिंग दी गई है. इन नियुक्तियों के आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी किए गए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी ट्रेनी अधिकारियों समेत कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं. आदेश के अनुसार ओमप्रकाश गोदारा को एसीपी कोतवाली लगाया गया है. वहीं नेहा राव को एसीपी ट्रैफिक साउथ (सेकेंड) और कमल कुमार को एसीपी ट्रैफिक नॉर्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नई पोस्टिंग के बाद सभी अधिकारियों को अपने-अपने नए पद पर तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

कई जिलों के ACP और DSP बदले

तबादला सूची में एसीपी और डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है. इसके अलावा कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा पद से हटाकर दूसरी इकाई में तैनात किया गया है. इस बदलाव का असर जिला पुलिस के साथ-साथ कमिश्नरेट स्तर की व्यवस्था पर भी दिखाई देगा. जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है, उन्हें अब अपने-अपने नए कार्यक्षेत्र में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी बदलाव

राजधानी जयपुर में भी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिली है. कमिश्नरेट में एसीपी स्तर के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव का सीधा असर संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिसिंग पर पड़ता है. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अधिकारियों के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निस्तारण की चुनौती भी रहेगी.

साइबर क्राइम और महिला अपराध अनुसंधान पर भी फोकस

इस फेरबदल में केवल जिला पुलिस ही नहीं, बल्कि पुलिस की अलग-अलग विशेष इकाइयों को भी शामिल किया गया है. यातायात, साइबर क्राइम और महिला अपराध अनुसंधान जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़ी इकाइयों में अधिकारियों की नई पोस्टिंग की गई है.



साइबर अपराध के मामले लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में साइबर क्राइम से जुड़ी इकाइयों में अधिकारियों की तैनाती को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसी तरह महिला अपराध से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी के लिए भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.



एक जिले से दूसरे जिले भेजे गए अधिकारी

तबादला सूची में ऐसे कई अधिकारी भी हैं जिन्हें एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है. इससे आने वाले दिनों में संबंधित जिलों में पुलिसिंग का नया सेटअप देखने को मिलेगा. नई जगह जिम्मेदारी संभालने के बाद अधिकारियों को स्थानीय अपराध, कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की स्थिति को समझकर काम करना होगा.



कुल मिलाकर 123 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले को राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है. अब नई तैनाती के बाद अधिकारियों के कामकाज और संबंधित जिलों में पुलिस व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा.

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