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राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले, जानें किसको कहां और क्या मिली जिम्मेदारी?

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान गृह विभाग ने देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में छह एडिशनल डीसीपी बदले गए हैं. नई सूची के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों का तबादला जयपुर से अन्य जिलों और विशेष इकाइयों में किया गया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 10, 2026, 07:32 AM|Updated: Jul 10, 2026, 07:32 AM
राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले, जानें किसको कहां और क्या मिली जिम्मेदारी?
Image Credit: Rajasthan Police ASP Transfer list:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Police ASP Transfer list: राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 49 एडिशनल एसपी (Additional SP) स्तर के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए. नई सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट समेत कई जिलों और विशेष इकाइयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. लंबे समय से तबादला सूची का इंतजार कर रहे पुलिस अधिकारियों के बीच इस आदेश के बाद नई पोस्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.


जयपुर कमिश्नरेट में छह एडिशनल डीसीपी बदले

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तबादला सूची के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में छह एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. आलोक सिंघल को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ प्रथम बनाया गया है. मनराज मीणा को एडिशनल डीसीपी महिला अपराध अनुसंधान सेल (वेस्ट) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं पारसमल जैन को एडिशनल डीसीपी ईस्ट और रजनीश पूनिया को एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वेस्ट नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाना बताया जा रहा है.

Rajasthan Police ASP Transfer list:


कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

गृह विभाग की सूची के अनुसार जयपुर ट्रैफिक में तैनात समीर दुबे को एडिशनल एसपी मुख्यमंत्री सतर्कता में लगाया गया है. वहीं नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ से स्थानांतरित कर जयपुर ग्रामीण में एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा अन्य जिलों और इकाइयों में भी कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है, जिससे पुलिस प्रशासन में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा.


प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

सरकार की ओर से किए गए इस तबादला अभियान को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. समय-समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है. इस सूची में विभिन्न जिलों, पुलिस कमिश्नरेट और विशेष शाखाओं के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपकर कार्य प्रणाली में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है.


नई तैनाती के बाद संभालेंगे कार्यभार

तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारी जल्द ही अपनी नई पोस्टिंग वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. माना जा रहा है कि नई नियुक्तियों के बाद पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली में और तेजी आएगी तथा विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा. पुलिस विभाग के भीतर इस तबादला सूची को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में अधिकारी अपने नए पदस्थापन पर जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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