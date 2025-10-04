Zee Rajasthan
डेढ़ साल में राजस्थान पुलिस ने सीज किए 1463 करोड़ के मादक पदार्थ, जानें क्राइम रेट

Jaipur News: राजस्थान में  पिछले डेढ़ साल में सरकार की मंशा पर खरा उतरती हुई राजस्थान पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन चलाकर अपराध पर लगाम लगाने का काम किया है. वर्तमान सरकार में हत्या, डकैती, लूट, सहित तमाम संगीन अपराधों में कमी दर्ज की गई है. फायरिंग के मामलों में 50% की एक बड़ी कमी देखने को मिली है.

Published: Oct 04, 2025, 12:52 PM IST

Jaipur News: राजस्थान में भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है. पिछले डेढ़ साल में सरकार की मंशा पर खरा उतरती हुई राजस्थान पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन चलाकर अपराध पर लगाम लगाने का काम किया है. वर्तमान सरकार में हत्या, डकैती, लूट, सहित तमाम संगीन अपराधों में कमी दर्ज की गई है. फायरिंग के मामलों में 50% की एक बड़ी कमी देखने को मिली है.

पिछली सरकार में जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 तक हत्या के कुल 2668 प्रकरण दर्ज हुए थे. जबकि वर्तमान सरकार के प्रारंभ में 18 महीना में कुल 2310 प्रकरण दर्ज हुए हैं जो पिछली सरकार की तुलना में 358 प्रकरण कम है. इस प्रकार हत्या के मामलों में 13% की कमी दर्ज की गई. वही पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार में डकैती के प्रकरणों में 20 प्रतिशत, लूट के प्रकरणों में 17%, नकबजनी के प्रकरणों में 14% और संपत्ति संबंधित अपराधों में 48% की कमी दर्ज की गई है.

11220 तस्करों को गिरफ्तार किया गया
इसी प्रकार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और पिछले सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार में एनडीपीएस के तहत दर्ज किए जाने वाले प्रकरण में 39% की वृद्धि और कुल स्थानीय प्रकरणों में 23% की वृद्धि दर्ज की गई. वर्तमान सरकार में 1463 करोड़ के अलग-अलग तरह के मादक पदार्थ सीज किए गए और 9582 प्रकरण दर्ज कर 11220 तस्करों को गिरफ्तार किया गया. मादक पदार्थ तस्करों की संपत्ति को फ्रीज करवाने के लिए 54 इस्तगासे भी पेश किए गए.

इटली में गैंगस्टरों को गिरफ्तार कराया गया
प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया. AGTF द्वारा फरार चल रहे शातिर बदमाशों और गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन लिए गए. इटली में गैंगस्टरों को गिरफ्तार कराया गया, साथ ही दुबई से भी बदमाश को गिरफ्तार कर भारत लाया गया. AGTF द्वारा एक आतंकवादी सहित 140 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. AGTF द्वारा कार्रवाई करते हुए दो AK-47 राइफल, एक AK-56 राइफल और भारी मात्रा में विदेशी व देशी पिस्टल और कई राउंड बरामद किए गए.

साइबर ठगी की वारदातों में काफी कमी
महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों में भी 21 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है. साथ ही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन भी वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है. साथ ही लाखों की संख्या में महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया और उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई. इसके साथ ही साइबर अपराधियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों की कमर तोड़ते हुए 135000 से अधिक सिम कार्ड को बंद करवाया गया. साथ ही एक लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक करवाए गए जिससे साइबर ठगी की वारदातों में काफी कमी दर्ज की गई.

राजस्थान पुलिस वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने में लगी हुई है और अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को सार्थक करने में जुटी हुई है.

