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राजस्थान ASP से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, 84 Additional SP का ट्रांसफर, प्रमोशन के बाद मिला नया पद

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर तबादलों का दौर शुरू हो गया है. पुलिस विभाग ने 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASPs) के तबादले कर दिए हैं. कई जिलों में ASP की कमान बदली गई है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: May 08, 2026, 06:46 AM|Updated: May 08, 2026, 06:46 AM
राजस्थान ASP से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, 84 Additional SP का ट्रांसफर, प्रमोशन के बाद मिला नया पद
Image Credit: AI Generated Image

Rajasthan ASP Transfer: राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है . गृह विभाग ने गुरुवार रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 84 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन आदेश जारी किए हैं. इनमें 32 एएसपी वो है जिनका हाल ही DSP से प्रमोशन हुआ है. तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.


गृह विभाग की ओर से जारी सूची में कई महत्वपूर्ण जिलों और इकाइयों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. फेरबदल में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, चूरू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, टोंक और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं.

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तबादला सूची के अनुसार कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर मॉनिटरिंग और विशेष इकाइयों को मजबूत करने के लिए यह बदलाव किए गए हैं. कई अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को पुलिस मुख्यालय और विशेष शाखाओं में लगाया गया है.


तबादला सूची में जिलों के साथ महिला अपराध अनुसंधान सेल, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, साइबर सेल, इंटेलिजेंस और पुलिस आयुक्तालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव देखने को मिले हैं.आदेश में सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है.


निशान्त भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली,
दीपक कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अलवर शहर,
डॉ. लालचन्द कायल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजमेर ग्रामीण


शंकर लाल मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दौसा, अतुल साहू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आयोजना आधुनिकीकरण एवं विकाष कोष, PHQ,
श्रीमन लाल मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भिवाडी,


संदीप सारस्वत को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हाईवे यातायात, जयपुर ग्रामीण
नरेन्द्र चौधरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, कोटा
राजेश चौधरी को डिप्टी कमाण्डेन्ट, 9वीं बटालियन आरएसी, टोंक


कमल कुमार जांगिड को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां,
श्रवण कुमार झोरड़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी


नरेंद्र सिंह देवड़ा को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त पश्चिम जोधपुर कमिश्नरेट
मुकेश सांखला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल कोटा शहर


सुनील कुमार पंवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल पाली
खींव सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर


गुमनाराम को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर कमिश्नरेट
महेश चंद्र मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली


नेमीचंद खारिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व कानून व्यवस्था जयपुर
भूपेंद्र शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबतसर


अनुकृति उज्जैनिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यावर
राजेंद्र कुमार गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कारागार विभाग


दिलीप कुमार सैनी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी जयपुर
सुभाष चंद्र मिश्र को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर


भवानी शंकर मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एचसीएमयू कोटा
सरिता सिंह को कमांडेंट चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर


मुकुल शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़
नियति शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक PTS मोरवानिया उदयपुर


रघुवीर प्रसाद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी रेंज सेल बीकानेर
दीपक कुमार शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर


यशपाल त्रिपाठी को डिप्टी कमांडेंट कालीबाई महिला बटालियन अलवर
उमा शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल सवाई माधोपुर


संजय सिंह चंपावत को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी
अजय सिंह शेखावत को डिप्टी कमांडेंट 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर

ज्ञानचंद को डिप्टी कमांडेंट 12वीं बटालियन आरएसी दिल्ली


जयदेव सिहाग को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल जैसलमेर

नारायण लाल शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केंद्रीय भंडार पुलिस मुख्यालय
अंजलि अजीत जोरवाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएंडडीटी जयपुर

चांदमल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभागीय जांच प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालयजयपुर
जगराम मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व यातायात पुलिस मुख्यालय

अशोक कुमार मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल जिला चित्तौड़गढ़


धर्माराम गिला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए एच टी यू सीआईडी सीबी जयपुर

दिनेश कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल जिला चूरू
सतपाल सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़

आलोक कुमार सिंघल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व सिविल राइट्स पुलिस मुख्यालय
राजेश कुमार गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त पूर्व जयपुर कमिश्नरेट

लाखन सिंह मीणा को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त पश्चिम जयपुर कमिश्नरेट


अशोक कुमार चौहान को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस लाइन जयपुर कमिश्नरेट

सीताराम प्रजापत को कमांडेंट छठी बटालियन RAC धौलपुर


इन 32 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को प्रमोशन के बाद मिला पदस्थापन...


आदेश के अनुसार अमरजीत चावला को डिप्टी कमांडेंट दसवीं बटालियन आरएसी बीकानेर

संदीप सिंह को कमांडेंट आरपीटीसी किशनगढ़
महावीर सिंह को डिप्टी कमांडेंट 12वीं बटालियन आरएसी दिल्ली

राहुल यादव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SCRB पुलिस मुख्यालय
मुकेश यादव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी

कैलाश चंद को डिप्टी कमांडेंट एमबीसी खेरवाड़ा उदयपुर


मानाराम वर्ग को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कारागार विभाग

राजेश कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय
सुभाष गोदारा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल बीकानेर

अली मोहम्मद को डिप्टी कमांडेंट अमृता बाई महिला बटालियन बाड़मेर
भोपाल सिंह भाटी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व आवासन पुलिस मुख्यालय

हरिशंकर शर्मा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इन्वेस्टिगेशन पुलिस कमिश्नरेट जयपुर


राजेंद्र सिंह जैन को कमांडेंट PTS खेरवाड़ा उदयपुर

हनुमत सिंह भाटी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी जयपुर
मेघाराम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी SSB बॉर्डर इंटेलिजेंस बाड़मेर

सुरेश शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय कमांड कंट्रोल सेंटर बीकानेर
देरावर सिंह सोढा को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त अभय कमांड कंट्रोल सेंटर जोधपुर कमिश्नरेट

सुनील प्रसाद शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी एसएसबी मुख्यालय जयपुर


मदन सिंह चौहान को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर

चेतना भाटी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सब मुख्यालय जयपुर
मनोज कुमार गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATS जयपुर

ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ को डिप्टी कमांडेंट हाड़ी रानी महिला बटालियन अजमेर
सूर्यवीर सिंह राठौड़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व सीआईडी सीबी जयपुर

गौरी शंकर बोहरा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व आवासन पुलिस मुख्यालय


सुनील कुमार झांझरिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर

सुरेंद्र सिंह को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल उत्तर जयपुर कमिश्नरेट
रामचंद्र को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी रेंज सेल अजमेर

वीरेंद्र कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता भरतपुर रेंज
अन्नराज राजपुरोहित को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त लाइसेंसिंग जोधपुर कमिश्नरेट

रविंद्र कुमार बोथरा को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त कार्यालय जोधपुर कमिश्नरेट


अमजद खान को डिप्टी कमांडेंट चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर

आनंद सिंह राजपुरोहित को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर
महेंद्र कुमार गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व आवासन पुलिस मुख्यालय

आलोक कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर
ओम प्रकाश सोलंकी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर

प्रशांत कौशिक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय कमांड कंट्रोल सेंटर बीकानेर


इनके तबादले किए गए निरस्त...

15 नवंबर 2025 की तबादला सूची में हिम्मत सिंह आंतरिक पुलिस अधीक्षक सिविल राइट्स का तबादला निरस्त किया गया.


यशपाल त्रिपाठी डिप्टी कमांडेंट कालीबाई महिला बटालियन अलवर अपने पद के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक PTS के रिक्त पद का भी कार्यभार संभालेंगे. प्रदीप सिंह को आदेश संशोधित कर पुलिस अधीक्षक सीआईडी CB इन्वेस्टिगेशन जयपुर लगाया है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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