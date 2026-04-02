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RPSC ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जारी कर दिया है Admit Card, इस लिंक से झटपट कर लें डाउनलोड

RPSC SI Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज 02 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 02, 2026, 10:43 AM IST | Updated:Apr 02, 2026, 10:43 AM IST

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RPSC ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जारी कर दिया है Admit Card, इस लिंक से झटपट कर लें डाउनलोड

Rajasthan Police SI Admit Card 2026 Out: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज 02 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर भी लॉगिन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 1015 सब-इंस्पेक्टर पद भरे जाएंगे. जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना एप्लीकेशन नंबर या SSO ID और जन्म तिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.


बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश वर्जित
RPSC ने साफ़ कर दिया है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए परीक्षा से पहले इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेकर साथ में मूल फोटो आईडी (आधार, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) जरूर रखें.


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल खोलें.

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होमपेज पर “RPSC SI Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
एप्लीकेशन नंबर/SSO ID और जन्म तिथि दर्ज करें.
कैप्चा भरकर सबमिट करें.
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आएगा, डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.


परीक्षा शेड्यूल (5 और 6 अप्रैल 2026)
राजस्थान पुलिस SI लिखित परीक्षा दो दिनों तक चलेगी. दोनों दिनों में दो-दो पेपर होंगे: पहली शिफ्ट (11:00 AM से 1:00 PM): सामान्य हिंदी
दूसरी शिफ्ट (3:00 PM से 5:00 PM): सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान

लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) देनी होगी.

एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी?
उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय, केंद्र का पूरा पता, फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा हॉल के नियम. अभ्यर्थियों को सलाह है कि डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लें. RPSC SI भर्ती 2026 में सफल उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करें.

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