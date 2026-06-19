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राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा में बड़ा फेरबदल! 10 अधिकारियों को मिला प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

Jaipr News: राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा में 10 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है. गृह विभाग ने DPC की अनुशंसा पर एक अधिकारी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 9 अधिकारियों को पुलिस उप अधीक्षक पद पर प्रमोट किया है. सभी पदोन्नतियां न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: Jun 19, 2026, 06:53 AM|Updated: Jun 19, 2026, 06:53 AM
राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा में बड़ा फेरबदल! 10 अधिकारियों को मिला प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी किए आदेश
Image Credit: Jaipr News

Jaipur News: राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने विभाग में 10 अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

जारी आदेशों के अनुसार, एक अधिकारी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नौ अधिकारियों को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है. यह पदोन्नतियां 2 जून को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर की गई हैं.

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आदेश के मुताबिक, प्रमेंद्र सिंह को 1 अप्रैल 2025 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है. वहीं, पुलिस उप अधीक्षक पद पर विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध कई अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है.

वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के तहत मनीष माथुर और सुधीर चौधरी को पदोन्नति मिली है. वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के लिए नरेश कुमार शर्मा, रोहित सिंह चौहान और राहुल भारद्वाज को पदोन्नत किया गया है.

इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध रविंद्र तंवर, गजेंद्र कुमार शर्मा, संदीप पुत्र प्रताप सिंह और संदीप पुत्र हीरालाल को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है.

गृह विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नतियां न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी. साथ ही, पदोन्नत और वर्तमान में कार्यरत अधिकारी अगले आदेश जारी होने तक अपने मौजूदा पदों पर ही कार्य करते रहेंगे.

राजस्थान पुलिस दूरसंचार सेवा में इन पदोन्नतियों को विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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