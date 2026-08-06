/चीनी माफिया से जुड़े साइबर ठगी रैकेट पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल 8 आरोपी गिरफ्तार

Human Trafficking Cambodia Scam: विदेश में मोटी सैलरी वाली नौकरी का सपना दिखाकर भारतीय युवाओं को साइबर अपराध की दुनिया में धकेलने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह पर राजस्थान पुलिस ने एक और बड़ा प्रहार किया है. स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इसी मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी. अब इस संगठित गिरोह से जुड़े कुल आठ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.



प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह भारतीय युवाओं को कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों में अच्छी नौकरी और आकर्षक वेतन का लालच देकर भेजता था. वहां पहुंचते ही उनके पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लिए जाते थे और फिर उन्हें साइबर स्कैम सेंटरों में बंधक बनाकर ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता था.

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800 से 1000 डॉलर वेतन का झांसा, फिर शुरू होती थी साइबर गुलामी

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह के अनुसार गिरोह सोशल मीडिया और एजेंटों के माध्यम से युवाओं को विदेश में होटल, कॉल सेंटर या आईटी सेक्टर में नौकरी दिलाने का झांसा देता था. उन्हें हर महीने 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर वेतन का वादा किया जाता था, लेकिन विदेश पहुंचने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती थी. युवाओं के यात्रा दस्तावेज कब्जे में लेकर उन्हें सुरक्षा घेरे वाले साइबर कंपाउंड में रखा जाता था, जहां उनसे दिन-रात ऑनलाइन ठगी करवाई जाती थी. इन स्कैम सेंटरों में डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, क्रिप्टो फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम और जॉब फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता था.



तीन नए आरोपियों की भूमिका भी आई सामने

राजस्थान पुलिस ने इस कार्रवाई में आरिफ काठात उर्फ दीपू, कानू सिंह उर्फ पायथन और फिरोज काठात उर्फ माफिया को गिरफ्तार किया है.

जांच में सामने आया कि फिरोज काठात बैंकॉक के रास्ते कंबोडिया पहुंचा था, जहां उसे सोशल मीडिया पर महिला बनकर भारतीयों से दोस्ती करने और उन्हें फर्जी क्रिप्टो निवेश योजनाओं में फंसाने की ट्रेनिंग दी गई थी. वह नेटवर्क के लिए फर्जी प्रोफाइल और म्यूल बैंक खातों का संचालन करता था.



कानू सिंह उर्फ पायथन होटल में नौकरी के नाम पर कंबोडिया गया था. वहां उसने न सिर्फ खुद साइबर ठगी की, बल्कि कमीशन के लालच में चार अन्य भारतीय युवाओं को भी इसी नेटवर्क तक पहुंचाया. वहीं आरिफ काठात उर्फ दीपू फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों को नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अधिक मुनाफे का झांसा देता था. वह निवेशकों को फर्जी बैलेंस दिखाकर प्रोसेसिंग फीस और क्रिप्टो निवेश के नाम पर लाखों रुपये ठगता था.

डिजिटल साक्ष्यों से खुल रहे हैं नेटवर्क के बड़े राज

पुलिस के अनुसार पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों जीतूराज उर्फ जेम्स, रवि उर्फ माही और अनिल उर्फ डेविल से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिलीं. उनके मोबाइल फोन, पासपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, वीपीएन, विदेशी संपर्क और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में पूरे नेटवर्क के कई नए लिंक सामने आए हैं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस गिरोह के तार किन विदेशी संगठनों और आर्थिक नेटवर्क से जुड़े हैं. पुलिस करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड से जुड़े मनी ट्रेल और मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है.



चीनी माफिया के इशारे पर चलता था पूरा नेटवर्क

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कंबोडिया और म्यांमार में सक्रिय कुछ साइबर स्कैम कंपाउंड कथित तौर पर चीनी माफिया के नियंत्रण में संचालित किए जा रहे थे. यहां अलग-अलग देशों से लाए गए लोगों को दबाव, धमकी और हिंसा के जरिए ऑनलाइन ठगी करवाने के लिए मजबूर किया जाता था. कई मामलों में विरोध करने वालों के साथ मारपीट और बंधक बनाए जाने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं.



पुलिस ने जारी की अहम एडवाइजरी

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विदेश में नौकरी का कोई भी ऑफर स्वीकार करने से पहले संबंधित एजेंसी और कंपनी का पूरा सत्यापन जरूर करें. किसी अनजान व्यक्ति को अपना पासपोर्ट या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज न सौंपें. सोशल मीडिया पर निवेश, क्रिप्टोकरेंसी या गारंटीड रिटर्न देने वाले ऑफर से दूरी बनाए रखें. इसके अलावा किसी भी संदिग्ध लिंक, ऐप या फाइल को डाउनलोड न करें. यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी या विदेशी नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराए.



लगातार तेज हो रही कार्रवाई

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चल रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई एसपी साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन और डीएसपी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई. जांच में साइबर विशेषज्ञों और विभिन्न जिलों की पुलिस टीमों ने मिलकर डिजिटल साक्ष्य जुटाए, जिनकी मदद से इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं. राजस्थान पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों, विदेशी संपर्कों और वित्तीय नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. यह मामला केवल साइबर ठगी का नहीं, बल्कि मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से जुड़ा होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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