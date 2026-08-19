/अचानक जारी हुआ फरमान! राजस्थान पुलिस महकमे में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 81 अफसर इधर से उधर

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान पुलिस में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. गृह विभाग ने 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों और महत्वपूर्ण पुलिस यूनिट में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

कई जिलों में बदली जिम्मेदारी

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तबादला सूची के तहत जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, कोटा, अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही और जैसलमेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इन बदलावों का असर पुलिस प्रशासन की अलग-अलग इकाइयों पर भी देखने को मिलेगा.

महत्वपूर्ण पुलिस यूनिट में भी बदलाव

तबादलों में केवल जिला स्तर के अधिकारी ही शामिल नहीं हैं,कई महत्वपूर्ण पुलिस यूनिट में भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सीआईडी, साइबर क्राइम, अनुसंधान सेल, महिला अपराध अनुसंधान सेल, यातायात और एसओजी जैसी इकाइयों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है. इससे इन यूनिट के कामकाज में भी बदलाव आएगा.

नूर मोहम्मद को ASP एसओजी रतनगढ़, विजय सिंह मीणा को ASP एसओजी पनियाला जयपुर, राकेश राजौरा को ASP सवाईमाधोपुर, राकेश पाल सिंह को ASP लीव रिजर्व CID-CB जयपुर, हरिशंकर शर्मा को डिप्टी कमांडेंट SDRF जयपुर सोहेल राजा को ASP इन्वेस्टिगेशन पुलिस कमिश्नरेट जयपुर सत्येंद्रपाल सिंह को ASP त्वरित अनुसंधान सेल अजमेर, कमल कुमार को ASP हिण्डौन सिटी, राकेश कुमार बैरवा को ASP रावतभाटा अशोक कुमार बुटोलिया को ASP CID-CB जयपुर सुमन चंद को ASP महिला अपराध अनुसंधान सेल चित्तौड़गढ़, सपात खान को डिप्टी कमांडेंट 14वीं बटालियन RAC पहाड़ी डीग, रानू शर्मा को ASP जयपुर विकास प्राधिकरण, सुनीता मीणा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात दक्षिण जयपुर विमल कुमार को ASP महिला अपराध अनुसंधान सेल नागौर प्रवेंद्र सिंह महला को ASP कुचामन, हरिराम कुमावत को ASP त्वरित अनुसंधान सेल भरतपुर, रामगोपाल बसवाल को ASP बयाना, महेश चंद मीणा को ASP महिला अपराध अनुसंधान सेल अलवर रामकुमार कस्वां को ASP करौली लगाया गया है

24 डिप्टी एसपी के भी तबादले

इसके अलावा राजस्थान पुलिस में 24 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं. इन अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. पुलिस विभाग में एक साथ हुए इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

एडीजी कार्मिक ने जारी किए आदेश

डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी किए गए हैं. वहीं 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं. तबादलों के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुसार कार्यभार संभालना होगा.

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