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अचानक जारी हुआ फरमान! राजस्थान पुलिस महकमे में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 81 अफसर इधर से उधर

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. गृह विभाग ने 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं. वहीं 24 डिप्टी एसपी भी बदले गए हैं. जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों और CID, साइबर क्राइम व SOG जैसी यूनिट में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 19, 2026, 08:43 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 08:43 AM IST
अचानक जारी हुआ फरमान! राजस्थान पुलिस महकमे में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 81 अफसर इधर से उधर
Image Credit: File

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान पुलिस में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. गृह विभाग ने 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों और महत्वपूर्ण पुलिस यूनिट में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

कई जिलों में बदली जिम्मेदारी

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तबादला सूची के तहत जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, कोटा, अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही और जैसलमेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इन बदलावों का असर पुलिस प्रशासन की अलग-अलग इकाइयों पर भी देखने को मिलेगा.

महत्वपूर्ण पुलिस यूनिट में भी बदलाव

तबादलों में केवल जिला स्तर के अधिकारी ही शामिल नहीं हैं,कई महत्वपूर्ण पुलिस यूनिट में भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सीआईडी, साइबर क्राइम, अनुसंधान सेल, महिला अपराध अनुसंधान सेल, यातायात और एसओजी जैसी इकाइयों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है. इससे इन यूनिट के कामकाज में भी बदलाव आएगा.

नूर मोहम्मद को ASP एसओजी रतनगढ़, विजय सिंह मीणा को ASP एसओजी पनियाला जयपुर, राकेश राजौरा को ASP सवाईमाधोपुर, राकेश पाल सिंह को ASP लीव रिजर्व CID-CB जयपुर, हरिशंकर शर्मा को डिप्टी कमांडेंट SDRF जयपुर सोहेल राजा को ASP इन्वेस्टिगेशन पुलिस कमिश्नरेट जयपुर सत्येंद्रपाल सिंह को ASP त्वरित अनुसंधान सेल अजमेर, कमल कुमार को ASP हिण्डौन सिटी, राकेश कुमार बैरवा को ASP रावतभाटा अशोक कुमार बुटोलिया को ASP CID-CB जयपुर सुमन चंद को ASP महिला अपराध अनुसंधान सेल चित्तौड़गढ़, सपात खान को डिप्टी कमांडेंट 14वीं बटालियन RAC पहाड़ी डीग, रानू शर्मा को ASP जयपुर विकास प्राधिकरण, सुनीता मीणा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात दक्षिण जयपुर विमल कुमार को ASP महिला अपराध अनुसंधान सेल नागौर प्रवेंद्र सिंह महला को ASP कुचामन, हरिराम कुमावत को ASP त्वरित अनुसंधान सेल भरतपुर, रामगोपाल बसवाल को ASP बयाना, महेश चंद मीणा को ASP महिला अपराध अनुसंधान सेल अलवर रामकुमार कस्वां को ASP करौली लगाया गया है

24 डिप्टी एसपी के भी तबादले

इसके अलावा राजस्थान पुलिस में 24 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं. इन अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. पुलिस विभाग में एक साथ हुए इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

एडीजी कार्मिक ने जारी किए आदेश

डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी किए गए हैं. वहीं 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं. तबादलों के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुसार कार्यभार संभालना होगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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