/राजस्थान पुलिस बनाएगी अपना 'क्रिप्टो वॉलेट', सरकार से मांगी वित्तीय मंजूरी

Rajasthan News: राजस्थान में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है. ऑनलाइन ठगी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाले साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के बीच अब राजस्थान पुलिस अपना डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करेगी. इसके लिए गृह विभाग से करीब 19 लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है. इसका मकसद जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखना, उसका तकनीकी विश्लेषण करना और अदालत में मजबूत डिजिटल साक्ष्य पेश करना.

साइबर क्राइम अब सिर्फ बैंक खाते खाली करने तक सीमित नहीं रहे. अपराधी अब ठगी की रकम को कुछ ही मिनटों में क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर अलग-अलग डिजिटल वॉलेट और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए छिपा देते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस जब क्रिप्टोकरेंसी जब्त करती है, तो उसके सुरक्षित संरक्षण और तकनीकी जांच की बड़ी चुनौती सामने आती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव में साइबर क्राइम यूनिट के लिए डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करने की मांग की गई है.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब साइबर अपराधों में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखना, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना और कोर्ट में तकनीकी साक्ष्य के तौर पर पेश करना तभी संभव होगा, जब पुलिस के पास अपना सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा. सीआईडी-सीबी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हुए जरूरत पड़ने पर राज्य के अन्य जिलों और साइबर थानों को भी इसका उपयोग कराया जा सकेगा. इससे जब्त क्रिप्टो एसेट्स का सुरक्षित हस्तांतरण भी संभव होगा.

19.50 लाख रुपये का प्रस्तावित बजट

किस कार्य पर कितनी राशि होगी खर्च

प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट विकास – 8 लाख

HSM एवं कोल्ड स्टोरेज - 3.50 लाख

सर्वर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर -2 लाख

ब्लॉकचेन फॉरेंसिक इंटीग्रेशन – 3 लाख

यूजर इंटरफेस व डैशबोर्ड – 1.50 लाख

कानूनी एवं अनुपालन मॉड्यूल – 50 हजार

सिक्योरिटी ऑडिट व पेनिट्रेशन टेस्ट – 1 लाख



पुलिस मुख्यालय ने यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है. गृह विभाग से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो सकता है, जहां पुलिस के पास क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती और जांच के लिए अपना समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

