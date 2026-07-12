Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान पुलिस बनाएगी अपना 'क्रिप्टो वॉलेट', सरकार से मांगी वित्तीय मंजूरी

राजस्थान पुलिस बनाएगी अपना 'क्रिप्टो वॉलेट', सरकार से मांगी वित्तीय मंजूरी

राजस्थान पुलिस साइबर अपराध और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी ऑनलाइन ठगी पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अपना डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करने की तैयारी में है. इसके लिए गृह विभाग से 19.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है. यह प्लेटफॉर्म जब्त क्रिप्टो एसेट्स को सुरक्षित रखने, उनकी जांच करने और अदालत में डिजिटल साक्ष्य पेश करने में मदद करेगा.

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 12, 2026, 04:39 PM|Updated: Jul 12, 2026, 04:39 PM
राजस्थान पुलिस बनाएगी अपना 'क्रिप्टो वॉलेट', सरकार से मांगी वित्तीय मंजूरी
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है. ऑनलाइन ठगी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाले साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के बीच अब राजस्थान पुलिस अपना डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करेगी. इसके लिए गृह विभाग से करीब 19 लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है. इसका मकसद जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखना, उसका तकनीकी विश्लेषण करना और अदालत में मजबूत डिजिटल साक्ष्य पेश करना.

साइबर क्राइम अब सिर्फ बैंक खाते खाली करने तक सीमित नहीं रहे. अपराधी अब ठगी की रकम को कुछ ही मिनटों में क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर अलग-अलग डिजिटल वॉलेट और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए छिपा देते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस जब क्रिप्टोकरेंसी जब्त करती है, तो उसके सुरक्षित संरक्षण और तकनीकी जांच की बड़ी चुनौती सामने आती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव में साइबर क्राइम यूनिट के लिए डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करने की मांग की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब साइबर अपराधों में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखना, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना और कोर्ट में तकनीकी साक्ष्य के तौर पर पेश करना तभी संभव होगा, जब पुलिस के पास अपना सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा. सीआईडी-सीबी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हुए जरूरत पड़ने पर राज्य के अन्य जिलों और साइबर थानों को भी इसका उपयोग कराया जा सकेगा. इससे जब्त क्रिप्टो एसेट्स का सुरक्षित हस्तांतरण भी संभव होगा.

19.50 लाख रुपये का प्रस्तावित बजट
किस कार्य पर कितनी राशि होगी खर्च
प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट विकास – 8 लाख
HSM एवं कोल्ड स्टोरेज - 3.50 लाख
सर्वर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर -2 लाख
ब्लॉकचेन फॉरेंसिक इंटीग्रेशन – 3 लाख
यूजर इंटरफेस व डैशबोर्ड – 1.50 लाख
कानूनी एवं अनुपालन मॉड्यूल – 50 हजार
सिक्योरिटी ऑडिट व पेनिट्रेशन टेस्ट – 1 लाख


पुलिस मुख्यालय ने यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है. गृह विभाग से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो सकता है, जहां पुलिस के पास क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती और जांच के लिए अपना समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Crime: हाथ-पैर के साथ मुंह बांधा, अलवर में बुजुर्ग का खौफनाक मर्डर

तीन दिन से लापता Student की तलाश तेज, चोरी के शक में बच्चों की पिटाई का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

350 करोड़ का साइबर सुरक्षा मिशन अटका, भवन नहीं मिलने से R4C परियोजना अधूरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

Jhunjhunu: 26 लाख के जेवर चोरी का मामला, पुलिस कांस्टेबल संदीप निलंबित

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

डीडवाना में पुठ फेरे से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रेलर से भिड़ी पिकअप, 14 घायल, 3 की हालत गंभीर

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

TAGS:
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान पुलिस बनाएगी अपना 'क्रिप्टो वॉलेट', सरकार से मांगी वित्तीय मंजूरी
Rajasthan news
2
Bikaner news
3
Rajasthan news
4
Dungarpur news
5
Jodhpur news