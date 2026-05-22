/क्या "अंतरात्मा की आवाज" बनेगी गेमचेंजर ? राज्यसभा के तीसरी सीट पर BJP की नजर

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है. अगले महीने 21 जून को राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन इस बार मुकाबला सियासी रणनीति और अंतरात्मा की आवाज की राजनीति का माना जा रहा है. जहां दो सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन तीसरी सीट पर भी विपक्षी सदस्यों की अंतर आत्मा के सहारे दांव खेलने की अंदरखाने तैयारी कर रही है.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं. राजस्थान में 21 जून को राज्यसभा की तीन सीटें रिक्त होने जा रही हैं. इन चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है. खाली हो रही सीटों में बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू तथा कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल पूरा हो रहा है. समीकरणों के हिसाब से बीजेपी के पास दो सीटें जीतने लायक संख्या है, तो कांग्रेस एक सीट आराम से निकाल सकती है, लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ दो सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी ने तीसरी सीट के लिए भी आंखें गड़ा दी है. जानकार सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने अंदरखाने पूरी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी हर सीट के लिए तीन नामों का पैनल बना रही है और सबसे दिलचस्प बात ये है कि भाजपा “अंतरात्मा की आवाज” के जरिए तीसरी सीट पर भी दांव खेलने की तैयारी में है. भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि विपक्ष के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और असंतोष चुनाव में असर दिखा सकता है और कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी इसी रणनीति की ओर संकेत करता है. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि आज हमारा विरोधी कल हमारा प्रशंसक बने, आज हमारा प्रशंसक कल हमारा मतदाता बने, आज हमारा मतदाता कल हमारा कार्यकर्ता बने और आज हमारा कार्यकर्ता नेता बने. हम इसी नीति पर काम कर रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में इस बयान को चुनावी सेंधमारी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

राजस्थान विधानसभा का गणित

राजस्थानमें कुल विधानसभा सीटें - 200

राज्यसभा चुनाव का गणित

कुल सीटें - 3

भाजपा के पास दो सीटों के लिए पर्याप्त संख्या है. वहीं कांग्रेस के पास एक सीट जीतने लायक संख्या है. हालांकि अगर विधानसभा का पूरा गणित देखें, तो फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आती जहां बड़ी क्रॉस वोटिंग हो सके. क्योंकि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग ओपन बैलेट से होती है. यानी विधायक को अपना वोट पार्टी एजेंट को दिखाना होता है. ऐसे में खुलकर क्रॉस वोटिंग करना आसान नहीं माना जाता, लेकिन राजस्थान की राज्यसभा राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल कभी नहीं रही.

यहां संगठन शक्ति, व्यक्तिगत रिश्ते और आखिरी समय की राजनीतिक चालें कई बार पूरे समीकरण बदल चुकी है और यही वजह है कि भाजपा इस चुनाव को सिर्फ राज्यसभा सीटों तक सीमित नहीं रख रही. बल्कि इसे 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है.

बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस इस समय अंदरूनी कलह से गुजर रही है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिखरी हुई है और उसके पास नेतृत्वकर्ता नहीं है. हालांकि बीजेपी साथ ही यह भी कहती है कि वो किसी तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ नहीं करती, लेकिन अगर कोई उनके साथ आता है तो उसका स्वागत जरूर है.