Rajasthan Politics: जून में राज्यसभा की 3 सीटें होंगी खाली, कांग्रेस में मेवाड़ के 2 नेताओं में टक्कर

Rajasthan News: राज्यसभा की तीन सीटें जून में खाली हो रही हैं. राज्यसभा पहुंचने के लिए नेताओं की दिल्ली दौड़ खूब हो रही है. अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए नेता बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं.

राजेंद्र राठौड़ की पहले सीएम का सलाहकार बनाये जाने की चर्चाएं चली फिर उन्हें बीसूका का जिम्मा सौंपने की अटकलें लगीं लेकिन राठौड़ ने कभी भी ऐसे कयासों पर गंभीरता नहीं दिखाई और न ही सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने में अब तक उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई.

राज्यसभा की 3 सीटें होंगी खाली

अब सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है कि बीजेपी के कोटे से खाली हो रही दो सीटों में से एक पर राजेंद्र राठौड़ को उम्मीदवार बनाया जा सकता का है. हरियाणा प्रभारी सतीश पूनियां भी दावेदारों में शुमार हैं. रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से भाजपा फिर रिपीट कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी जून में राज्यसभा की 3 सीटें खाली होंगी. इनमें कांग्रेस की 1 और बीजेपी की 2 सीटें खाली होंगी. कांग्रेस की एक सीट के लिए कई दावेदार रेस में है. पवन खेड़ा की दावेदारी पिछली बार भी मजबूत मानी जा रही थी लेकिन ऐन वक्त पर खेड़ा दावेदारी में पिछड़ गए सोशल मीडिया पर खेड़ा ने उस समय नाराजगी भी जताई थी.

उम्मीदवारों के नामों पर मंथन

भाजपा-कांग्रेस ने इन सीटों पर जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक जरूरतों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल जून में पूरा होने वाला है. बीजेपी के रवनीत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं. मोदी सरकार में बिट्टू रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं.

कांग्रेस के नीरज डांगी और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत 6 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं. दोनों 2020 में राज्यसभा के लिये निर्वाचित हुए थे. वहीं, रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल जून 2026 तक ही है, वे लगभग दो साल ही इस सीट पर रह सकेंगे. अगस्त 2024 में राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वेण्गोपाल केरल के अलाप्पझा से लोकसभा सांसद चुने गए थे.

इससे बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी के विधायकों का संख्या बल ज्यादा था इसलिए रवनीत आसानी से चुनाव जीत गए. पवन खेड़ा राजस्थान में खाली होने जा रही राज्यसभा सीट की उम्मीदवारी जताने के लिए सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने बाकायदा लॉबिंग भी शुरू कर दी है.

राजस्थान कनेक्शन

सीट की दावेदारी के लिए राजस्थान कनेक्शन को भी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं. पवन खेड़ा का जन्म उदयपुर में हुआ और शिक्षा दिल्ली में हुई. राजनीति में भी दिल्ली में ही सक्रिय रहे हैं. राजस्थान की राजनीति में खेड़ा कभी सक्रिय नहीं रहे. पिछली बार खेड़ा नाराज हुए थे. सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट चर्चा में रहा था. जुलाई, 2022 चुनाव में पवन खेड़ा को उम्मीद थी कि उन्हें मौका दिया जाएगा.

कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की. उसमें पवन खेडा का नाम नहीं था. बाद में डैमेज कंट्रोल करते हुए खेड़ा को पार्टी ने AICC की मीडिया और पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन बनाया. उस समय राजस्थान में 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेंस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवाड़ी को मौका दिया. संख्या बल के आधार पर तीनों नेताओं ने जीत दर्ज की. एक सीट पर बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को उम्मीदवार बनाया था. तिवाड़ी भी आसानी से चुनाव जीत गए.

कांग्रेस में सीपी जोशी की बड़ी दावेदारी

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. जोशी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. साथ ही उनकी गिनती पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में शुमार होती है. प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस सीपी पर दांव लगा सकती है.

सीपी को मजबूत बनाए रखना पार्टी की जरूरत

मेवाड़ में एक तरफ गुलाब चंद कटारिया जैसे कद्दावर नेता तो दूसरी ओर आदिवासी समुदाय से दो कैबिनेट मंत्री भाजपा सामान्य और आदिवासी दोनों ही बड़े वर्गों को साधकर अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं. ऐसे में पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है. स्थानीय चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो वहां के कार्यकर्ताओं की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ समर्थकों का भी उत्साह बढ़ेगा.

बीजेपी का रवनीत रिपीट प्लान?

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपनी एक सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू को रिपीट करने का मन बना चुकी है. इसके दो मजबूत कारण भी है. बिट्टू मोदी सरकार में प्रमुख सिक्ख चेहरा हैं. दूसरा, हाल ही लोकसभा परिसर में राहुल गांधी ने रवनीत को गद्दार दोस्त कहकर पुकारा. बीजेपी ने इसे सिख राजनीति से भी जोड़ा है. इसे सिखों के अपमान से जोड़कर भाजपा सिखों का अपने प्रति नजरिया बदलने में जुटी है. बिट्टू का कद जिस तरह भाजपा में बढ़ रहा है, उससे कयास लगाये जा रहे हैं कि भविष्य में पंजाब में होने वाले चुनाव में भाजपा उन्हें CM का चेहरा बना सकती है.

रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं. मार्च, 2024 में रवनीत सिंह बीजेपी में शामिल हुए. बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में लुधियाना से टिकट दिया लेकिन वह कांग्रेस के अमरिंदर राजा बरार से हार गए थे. रवनीत सिंह को 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था. ऐसे में 2024 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा था.

राजेंद्र राठौड़ की काबिलियत से वाकिफ

पार्टी आलाकमान राजेंद्र राठौड़ की काबिलियत से बखूबी वाकिफ है. सार्वजनिक मंचों पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनकी गुफ्तगू की तस्वीरें उनके समर्थकों के मन में उत्साह पैदा करने के लिए काफी है. अमित शाह भी उन्हें खूब तवज्जोह देते हैं. वहीं वरिष्ठ भाजपा नेताओं में राठौड़ का खूब सम्मान हैं. राठौड़ 7 बार लगातार विधायक रह चुके हैं. राजस्थान सरकार में 4 बार मंत्री रहे हैं. पिछली बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल चुके हैं.

सतीश पूनिया भी दावेदारों में

सतीश पूनिया को भी राज्यसभा टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. पूनिया की संघ-संगठन और कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है. हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद और बीजेपी सरकार बनने के बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान से बाहर ही राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रखा. उनके समर्थकों का मानना है कि यदि राज्यसभा के लिए राजस्थान से उन्हें मौका मिलता है तो इससे प्रदेश में भाजपा मजबूत होगी.

पूनियां को राज्यसभा भेज कार्यकर्ताओं के साथ जाटों को साधने की कोशिश

भले ही हरियाणा में सतीश पूनिया के प्रयास कामयाब रहे लेकिन अभी भी वहां का जाट समुदाय भाजपा को मन से स्वीकार नहीं कर पाया है. पूनिया बहुसंख्यक जाट समुदाय को राजी रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. अगर पूनियां राज्यसभा जाते हैं तो राजस्थान में भी इसका फायदा होगा. फिलहाल राठौड़ और पूनिया के प्रयास जारी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-