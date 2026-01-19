झुंझुनूं में एक दिन में 13,000 वोट कटे ! डोटासरा ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा

Rajasthan Politics : SIR कोलेकर राजस्थान से दिल्ली तक सियासी भूचाल मचा हुआ है, कांग्रेस वोट काटने के आरोप लगा रही है. राजस्थान के नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जम कर आरोप लगाए. दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया.



झुंझुनू में एक ही दिन में 13 हजार से ज्यादा नाम काटने के फॉर्म लिए - डोटासरा

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि SIR की प्रक्रिया ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष का राजस्थान में दखल बढ़ा, खेल शुरू हो गया।डोटासरा का आरोप है कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों और माइनॉरिटी समुदाय के वोटरों के नाम काटने का काम किया जा रहा है.

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के वोट काटने के मकसद से जानबूझकर डेट बढ़ाई गई. उन्होंने दावा किया कि झुंझुनू में एक ही दिन में 13 हजार से ज्यादा नाम काटने के फॉर्म लिए गए, जो इस पूरे खेल को उजागर करता है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता 10-10 हजार फॉर्म लेकर वोट कटवाने का काम कर रहे हैं.जयपुर में एक पार्षद और उसके परिवार के नाम काटने के फॉर्म देने का मामला भी सामने आया है.

कांग्रेस और माइनॉरिटी वोट बैंक को टारगेट कर रही बीजेपी- डोटासरा

डोटासरा ने कहा कि माइनॉरिटी की बात करते ही बीजेपी ये कहकर बचने की कोशिश करती है कि बांग्लादेशियों के नाम काट रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह कांग्रेस और माइनॉरिटी वोट बैंक को टारगेट करने की रणनीति है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले से पहचान कर रखी है कि कहां कांग्रेस और माइनॉरिटी वोट हैं और उसी आधार पर नाम कटवाए जा रहे हैं. यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और वोट के अधिकार पर डाका डालने जैसा है. डोटासरा ने कहा कि पंचायत राज चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि नई वोटर लिस्ट में बीजेपी की नहीं चल रही. उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस पूरे काम के लिए किसी एजेंसी को हायर कर रखा है.



उपचुनावों में बीजेपी की दुर्गति हुई- टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में SIR नहीं बल्कि CVR— कांग्रेस वोटर रिमूवल अभियान चल रहा है. जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं. टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे के बाद नाम काटने की प्रक्रिया में अचानक तेजी आई. उन्होंने इसे सीधा अपराध बताते हुए कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है.जूली ने कहा कि उपचुनावों में बीजेपी की दुर्गति हुई है.अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी महज 150 वोट से तीसरे नंबर पर जाने से बची थी.इसी डर की वजह से बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करा रही और चुनाव से बचने के लिए SIR का बहाना बनाया गया. टीकाराम जूली ने कहा कि उनके क्षेत्र में अकेले 28 हजार आवेदन नाम काटने के लिए लगाए गए, जो पूरे सिस्टम की पोल खोलते हैं. उन्होंने नाम काटने के फॉर्म की फॉरेंसिक जांच की मांग की है. जूली ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को चुनाव ही नहीं कराने तो सीधे खुद को विजेता घोषित कर देना चाहिए.गरीबों के वोट काटकर उनकी ताकत छीनी जा रही है.उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस इस मामले में कोर्ट जाएगी और मुकदमे दर्ज कराएगी. राजस्थान के सभी जिलों में बेईमानी करने की कोशिश की जा रही है.वन स्टेट वन इलेक्शन सिर्फ दिखावा है और राजस्थान में संविधान के खिलाफ काम हो रहा है. बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार बताए बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, डेटा सार्वजनिक करे.

7 मंत्रियों को CMR बुलाने के बाद SDM को नाम काटने के निर्देश दिए-डोटासरा

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने कल कई थानों में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए हैं. डोटासरा ने कहा कि कल प्रशासन से पूरी लिस्ट मांगी जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी. डोटासरा ने सवाल उठाया कि नाम काटने की डेडलाइन चार दिन क्यों बढ़ाई गई. डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा हिंदू-मुस्लिम करना है. उन्होंने कहा कि 7 मंत्रियों को CMR बुलाने के बाद SDM को नाम काटने के निर्देश दिए गए. कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है और बीजेपी की इस साजिश का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा.

