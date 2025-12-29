Zee Rajasthan
NEW YEAR में राजस्थान के इन तीन राज्यसभा MP का कार्यकाल होगा पूरा, जानें कब होगा चुनाव

Rajya Sabha Election 2026: नए साल 2026 में राजस्थान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा. नए साल में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने वाली है. राजस्थान से चुने गए तीन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होने वाला है.

Published: Dec 29, 2025, 04:45 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 04:45 PM IST

NEW YEAR में राजस्थान के इन तीन राज्यसभा MP का कार्यकाल होगा पूरा, जानें कब होगा चुनाव

Rajya Sabha Election 2026: नए साल 2026 में राजस्थान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा. नए साल में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने वाली है. राज्यसभा में राजस्थान से चुने गए तीन सांसदों का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होने वाला है. ऐसे में इससे पहले अप्रैल या मई 2026 में तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना तय माना जा रहा है.

जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा होने वाला है. इन तीनों सांसदों में दो सांसद भाजपा से और एक कांग्रेस से हैं. भाजपा के राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी शामिल हैं. इन तीनों राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जून 2026 में पूरा हो रहा है. जिसके बाद इन तीनों सीटों पर राज्यसभा का चुनाव कराया जाएगा.

राजस्थान विधानसभा में मौजूदा दलगत संख्या के मुताबिक, नए तीन राज्यसभा सदस्यों में भी दो भाजपा और एक कांग्रेस से राज्यसभा सांसद चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसी कारण सभी दलों ने अभी से संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है.

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, भाजपा राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा भेजा जा सकता है. रवनीत सिंह बिट्टू वर्तमान में केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं. मंत्री पद पर बने रहने के लिए उनका सांसद रहना अनिवार्य है. ऐसे में भाजपा उन्हें दोबारा मौका दे सकती है. वहीं दूसरी सीट पर पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है.

राजस्थान में कितने राज्यसभा सांसद

राजस्थान से कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं. जिनमें 5 राज्यसभा सांसद कांग्रेस से हैं और 5 राज्यसभा सांसद भाजपा से हैं. कांग्रेस से नीरज डांगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद कुमार और सोनिया गांधी वर्तमान में राजस्यसभा सदस्य हैं. वहीं भाजपा से राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू, घनश्याम तिवाड़ी, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं.

