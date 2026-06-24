/मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते है- CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan Politics: सीएम भजनलाल शर्मा ने आज यानी 24 जून बुधवार को सांगानेर स्टेडियम पहुंचकर सांगानेर विधानसभा इलाके को 631 करोड़ रुपये की विकास सौगात दी. इस दौरान उन्होंने 1538 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

सीएम भजनलाल ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के तहत ब्रांडिंग ऑटो, सुपर सकर मशीन और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया. उन्होंने कहा कि स्वच्छता और आधुनिक शहरी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है.

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208 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण

कार्यक्रम के तहत 208 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 1350 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 422 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 188 विकास कार्यों का शिलान्यास किया जिसमें भांकरोटा में नवीन ट्रॉमा सेंटर, पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल, मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपये से अधिक के सीवरेज, एसटीपी और ट्रंक लाइन काम हैं. इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, पार्क, सीवर और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों में भी तेजी आएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा-लोगों को एमओयू और एमओए में अंतर नहीं पता

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए और कहा कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्रामीण आबादी भूमि का कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकार मजबूत होंगे. वहीं, संबोधन में सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष यह तंज कंसता है और कहता कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, लेकिन जब भी वे दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को एमओयू (MOU) और एमओए (MOA) का अंतर तक पता नहीं है.

4 जुलाई को मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास करेंगे PM मोदी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4 जुलाई को मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. यह मेट्रो परियोजना टोंक रोड से सीकर रोड तक संचालित होगी, जिससे जयपुर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों के काम एक ही छत के नीचे हो रहे हैं और सरकार जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है. सांगानेर के विकास का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं और आज 631 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास इसका प्रमाण है.

जानिए क्या होता है MOU और MOA

MOU(Memorandum of Understanding), जिसका हिंदी में अर्थ है 'समझौता ज्ञापन'. यह मुख्य रूप से दो या दो से अधिक पक्षों के बीच सहयोग की एक 'शुरुआती समझ' या 'इरादे' को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है. यह एक तरह का 'लिखित हैंडशेक' है.

MOA(Memorandum of Agreement), इसका हिंदी अर्थ 'समझौता पत्र' है. यह एमओयू से एक कदम आगे होता है. इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों, उनके काम करने के तरीकों, डिलीवरी की तारीखों और शर्तों का विस्तृत विवरण होता है.