Rajasthan Youth CongressElection: यूथ कांग्रेस में आज से वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आने वाले एक माह तक मेंबरशिप और वोटिंग प्रक्रिया यूथ कांग्रेस में चलेगी. 21 मई तक राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जमकर प्रचार-प्रसार करेंगे.

21 मई तक चलेगी मतदान प्रक्रिया

यूथ कांग्रेस में 21 मई तक मतदान प्रक्रिया चलेगी. यूथ कांग्रेस के मेंबर बनने वाले 18 से 35 वर्ष के युवा इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं. यूथ कांग्रेस की वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले वोट करने वाले व्यक्ति को 75 रुपए मेंबरशिप के देने होंगे.

20 यूथ कांग्रेस के नेता राजस्थान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल

राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 20 नेता चुनाव मैदान में हैं. ऐसे नेता भी यूथ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भले ही 20 नेता चुनाव मैदान में हों, लेकिन मुख्य रूप से दो नेताओं के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जिनमें अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा शामिल हैं. अभिषेक चौधरी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं और अनिल चोपड़ा लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं. अब दोनों ही नेता राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं.

34 लोगों की कांग्रेस ने जारी की थी लिस्ट

यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने पहले 30 नेताओं की लिस्ट जारी की थी. बाद में उसे 34 कर दिया गया. इन तमाम नेताओं को यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए परफॉर्मेंस लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन इनमें से अब 20 ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सिर्फ परफॉर्मेंस लिस्ट में अपना नाम शामिल कराकर अपनी राजनीति चमकाकर दौड़ से बाहर हो गए हैं और मुकाबला इन 20 लोगों के बीच में है.

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेगा राजस्थान का नया अध्यक्ष

राजस्थान यूथ कांग्रेस में 1 महीने तक मेंबरशिप और वोटिंग प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद राजस्थान कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी करीब दो से तीन महीने का समय लगेगा, उसके बाद यूथ कांग्रेस की ओर से जीतने वाले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा.

