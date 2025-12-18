कथित कमीशनखोरी मामला, 19 दिसंबर को देना होगा तीनों MLA को जवाब

Rajasthan Politics : विधायकों की कथित कमीशनखोरी के मामले में सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस थमाया है. मेल, व्हाट्सएप, घर, ऑफिस और गांव के पते पर नोटिस भिजवाया गया है.

कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि 19 दिसंबर को तीनों विधायकों को जवाब देना होगा. पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में तीनों विधायकों को बुलाया गया है.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को जांच का जिम्मा सौपा गया था. साथ ही सरकार ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए थे.

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पूरे मामले को सदाचार कमेटी को सौंप दिया था. कांग्रेस भी अपनी विधायक के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बैकफुट पर दिखाई दे रही है. पार्टी ने अनिता जाटव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है.

अनिता जाटव को सात दिन में प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना है. बयाना विधायक ऋतु बनावत ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए खुद को पाक साफ बताया है. साथ ही दोषी पाए जाने पर राजनीति छोड़ने तक की बात कही.

बहरहाल 19 दिसंबर को तीनों को अपना जवाब देना होगा. जांच कमेटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है. जो इन विधायकों का भविष्य तय करेगी.

