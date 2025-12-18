Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कथित कमीशनखोरी मामला, 19 दिसंबर को देना होगा तीनों MLA को जवाब

Rajasthan Politics : राजस्थान में कथित कमीशनखोरी के मामले में सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस थमाया है. जिसका जवाब 19 दिंसबर तक तीनों को देना है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 18, 2025, 11:23 AM IST | Updated: Dec 18, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर
10 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर

चंबल के बीहड़ों में बनेगा मेगा एक्सप्रेसवे, 12 घंटे का सफर केवल 4 घंटे में कर सकेंगे तय!
7 Photos
rajasthan government project

चंबल के बीहड़ों में बनेगा मेगा एक्सप्रेसवे, 12 घंटे का सफर केवल 4 घंटे में कर सकेंगे तय!

Bikaner Weather Update: बीकानेर को भिगोने की तैयारी में बादल, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Bikaner Weather Update: बीकानेर को भिगोने की तैयारी में बादल, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

कथित कमीशनखोरी मामला, 19 दिसंबर को देना होगा तीनों MLA को जवाब

Rajasthan Politics : विधायकों की कथित कमीशनखोरी के मामले में सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस थमाया है. मेल, व्हाट्सएप, घर, ऑफिस और गांव के पते पर नोटिस भिजवाया गया है.

कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि 19 दिसंबर को तीनों विधायकों को जवाब देना होगा. पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में तीनों विधायकों को बुलाया गया है.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को जांच का जिम्मा सौपा गया था. साथ ही सरकार ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पूरे मामले को सदाचार कमेटी को सौंप दिया था. कांग्रेस भी अपनी विधायक के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बैकफुट पर दिखाई दे रही है. पार्टी ने अनिता जाटव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है.

अनिता जाटव को सात दिन में प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना है. बयाना विधायक ऋतु बनावत ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए खुद को पाक साफ बताया है. साथ ही दोषी पाए जाने पर राजनीति छोड़ने तक की बात कही.

बहरहाल 19 दिसंबर को तीनों को अपना जवाब देना होगा. जांच कमेटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है. जो इन विधायकों का भविष्य तय करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news