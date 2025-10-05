अमित शाह 13 को आएंगे जयपुर! राठौड़ दो दिन रहेंगे दिल्ली, फिर चर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का शिगूफा

Jaipur News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं. शाह के 13 अक्टूबर को जयपुर आने की संभावना है. इस दौरान शाह दुनिया की पहली और एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जयपुर कैंपस तथा तीन नए कानूनों को लेकर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे. इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शनिवार और रविवार दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं. इससे बीजेपी प्रदेश संगठन के विस्तार को लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है. बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी आने की संभावनाओं पर भी चर्चा शुरू हो गई है.



राजस्थान का कैम्पस जयपुर में शुरू किया जा रहा

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात देश के अलग अलग राज्यों में अपने कैम्पस खोल रही है. राजस्थान का कैम्पस जयपुर में शुरू किया जा रहा है. इसके लिए प्रताप नगर एज्युकेशन हब में चार फ्लोर किराए पर लिए गए हैं. इसके साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए दौलतपुरा दिल्ली रोड 50 एकड़ जमीन अलॉट की गई है. सूत्रों ने बताया कि अमित शाह के एज्युकेशन हब में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैम्पस का उद्घाटन और दौलतपुरा में स्थायी बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है.

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का राजस्थान में यह पहला कैंपस है. इस कैंपस में फोरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे, साथ ही सैन्य सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और हाई-प्रोफाइल क्राइम से जुड़ी जांच में भी अहम भूमिका निभाएगा.नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन स्थापित की गई है. इसका हेड क्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है. जिसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में भारतीय संसद के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस तरह तीन नए कानून और पुलिस के कामकाज को लेकर जयपुर में चार दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी. यह प्रदर्शनी 13 से 16 अक्टूबर तक सीतापुरा जेईसीसी परिसर में लगाई जाएगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करना प्रस्तावित है. प्रदर्शनी में गृह विभाग, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित कानूनों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे. इन्हें नए कानूनों को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी. बताया जा रहा है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री जेईसीसी में अलग डोम बनेगा, जिसमें ऑडियो-वीडियो विजुअल से विभाग से संबंधित जानकारी दी जाएगी. इसमें फोरेंसिक साइंस से संबंधित उपकरण भी रखे जाएंगे ताकि पुलिस अधिकारियों सहित अन्य लोगों को भी विस्तार से बताया जा सके.

शाह का पगफेरा राजस्थान के लिए शुभ

अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है. हालांकि अधिकृत तौर पर उनके कार्यक्रम का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि देश के गृहमंत्री का दौरा राजस्थान में हो रहा है तो आप समझ सकते है. कि उनके दौरे के दौरान खास महत्व है. कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो तीन कानून बने हैं, उनकी समीक्षा होगी, जिसका असर राजस्थान पर दिखेगा . बेढम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से ज्यादा कुछ शेड्यूल जारी नहीं हुआ, अभी सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा प्रस्तावित है. जैसे ही कुछ जानकारी आये वो साझा की जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि उनके दौरे में जो कार्यक्रम निर्धारित होते है. उनको सफलतापूर्वक राजस्थान की सरकार हमेशा संपन्न करती रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो या ,फिर देश के गृहमंत्री अमित शाह का आगमन वो राजस्थान के लिए शुभ साबित होता है.

बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का खत्म होगा इंतजार?

गृह मंत्री अमित शाह सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर आ रहे हैं. इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ भी शाह बैठक कर सकते हैं. अमित शाह के दौरे को लेकर संगठन स्तर पर भी उत्साह का माहौल है. इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि अमित शाह के दौरे के बाद लम्बे समय से प्रदेश टीम का इन्तजार भी खत्म हो सकता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दो दिवसीय दिल्ली दौरे ने इस बात की संभावना को और प्रबल किया है. इस बीच नई टीम में शामिल होने के लिए कई नेता दिल्ली - जयपुर के बीच की दौड़ भी लगातार लगा रहे हैं. सबके अपने-अपने सियासी समीकरणों के बीच पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी टीम तैयार हो चुकी है. लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी गई है. जैसे ही स्वीकृति आएगी नाम जारी कर दी जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-